Lauantai oli Lassin ja LeKin juhlaa

Kiekko-Vantaa – LeKi 7 – 2, LeKi – Kiekko-Vantaa 5 – 4

Pelien henget: Vuoden 2016 viimeiset Mestiksen jääkiekko-ottelut pelattiin joulun ja uuden vuoden välillä. Kisa kohtasi kaksi kertaa Kiekko-Vantaan, jolta se sai oikein huolella köniinsä Tikkurilassa, mutta kuittasi tappionsa kaksi päivää myöhemmin Hakkarissa. Lempäälän peli ansaitsi viihdearvokseen täydet viisi tähteä, siksi tilannerikas ja käänteiltään dramaattinen peli oli kyseessä.

Päätöserässä Kisa meni väkevän erän alkunsa turvin 4 – 2-johtoon, jonka sinnikäs vantaalaisnippu tasoitti. Peli ratkesi Vilho Virmavirran ylänurkkapommiin ajassa 56.20. Pelin jälkeen paikalla ollut lempääläisyleisö jäi osoittamaan pelaajille suosiota, josta pelurit kiittivät tyylikkäillä kiitostuuletuksillaan.

Harvinaisia ratkaisijoita: Kisan maalit merkittiin Virmavirran lisäksi Ismo Nikkiselle, Matias Haaraselle (2) ja Tomi Peltoselle. Näistä Peltonen on tuuletellut useasti kauden aikana ennenkin, mutta piskuiselle Haaraselle maalit olivat uran ensimmäiset Mestiksen tasolla. Syöttöjä on taitava pakki jaellut peräti 15 kappaletta ennen ensimmäistäkään osumaa. Maalinteko maistui upealle, sen näki Haarasen yliriemukkaista tuuletuksista. Nikkiselle maali oli LeKi-nutussa ensimmäinen ja Virmavirrallekin vasta kauden toinen.

Valmentaja Kuuselan kommentit: ”On joukkueelle tärkeää, että tulee uusia ratkaisijoita. Nyt maaleja tekivät sellaiset kaverit, joille ne todella soi mielellään. Voittoon olen tyytyväinen, Vantaan löylytyksen jälkeen voittaminen oli meille tärkeää. Kiekko-Vantaa on vahva ja hyvin valmennettu joukkue, sen voittaminen on hankalaa”, tuumaili Kuusela iloisin ilmein.

Vantaalaisilla on papua: Vantaasta tekee vaikean voitettavan ainakin se yksityiskohta, että pelaajat ovat varsin suurikokoisia. Kulmien vääntötilanteissa vääjäämättä vantaalaispelaaja veti pidemmän korren. Myös maalinedustoilla vastustaja oli vaikea pideltävä, esimerkiksi pelin avausmaalin Atte Mäkinen survoi karmeasta maalinedusruuhkasta silkalla voimalla.

Mitä seuraavaksi?: Sarjassa yhdeksäntenä lymyävä Kisa matkustaa keskiviikkona 4. tammikuuta todella mielenkiintoiseen paikkaan eli Espooseen. Kauden alakantiin aloittanut Espoo United on pestannut miljönääri-omistajansa Jussi Salonojan rahoilla valmentajakseen todellisen superkoutsin eli Raimo Summasen. Espoo on taulukossa kahdeksan pistettä Kisan takana ja karsintaviivan huonommalla puolella, joten panosta pelissä on yllin kyllin. Hakkarissa pelit jatkuvat loppiaisena, kun Peliitat saapuu Lempäälään. Peliitat ovat sarjassa pykälän Kisaa edellä eli playoff-paikoista on kova kisa tässäkin otteluparissa.