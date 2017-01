Silpon ässä katkaisi lentismiesten tappioputken

Lempäälän Kisan lentisjoukkueen kippari Sauli Silpo on joukkueelleen todellinen johtaja ja esimerkkipelaaja. Silpo piiskaa muita kentällä, iskee laidasta kovia kanuunoita ja syöttökulmassakin hän on ollut tällä kaudella supertehokas. Silpon kädestä on nasahtanut sesongin aikana kolme ottelupallossa syötettyä ässää. Yksi Joensuussa, yksi Hervannassa ja tuorein Vammalassa, missä Kisa katkaisi yli kuukauden mittaisen ja neljän pelin mittaisen tappioputkensa VaLePa/2:sen kustannuksella. Kisan voittolukemat olivat tasaisessa ottelussa 3 – 0 (25-23,25-22,26-24).

– Tyylipisteistä ei nyt ollut väliä, tärkeintä oli kolme sarjapistettä. Ne pitävät jahtimeiningin päällä. Nyt edelläolevien metsästys jatkuu hyvällä treeniviikolla, parannuspotentiaalia edelleen porukasta löytyy, puhalteli helpottunut Kisa-luotsi Harri Lehtimäki, joka on Vammalan legendaarisella Sylvään koululla sekä pelannut että valmentanut satoja pelejä VaLePan väreissä. Nyt Lehtimäki oli ensi kerran VaLePan vastustajan peräsimessä.

VaLePan kakkostiimi on sarjassa viimeisenä, mutta nuorten miesten aika on edessäpäin. Vammalalaisvalmentaja Janne Kangaskokko oli laatinut joukkueelleen rohkeaan syöttöön perustuvan taktiikan, mikä toimikin vallan loistavasti. Kisan vastaanotto toimi kohtuuhyvin, mutta muutamat VaLePan syötöistä oli niin hyviä, ettei niitä kerta kaikkiaan vaan saanut nostettua. Muutama nimi kannattaa lentisväen painaa mieleensä, kuten vaikkapa Tatu Vuorenmaan ja Lasse Koivuniemen, heistä kuullaan varmasti vielä.

Silpon ohella toinen konkari Anssi Vesanen liikkui sen verran korkealla iskuissaan, ettei nuoret torjujat ylettäneet niihin. Eetu Saarinen tuli avauserän ahdingossa kentälle ja käänsi erän kulun Kisan nimiin. Toni Laine oli pateripelissä tehokas.

Kisa kipusi taas pudotuspeliviivan paremmalle puolelle kahdeksanneksi, mutta hinku nostaa sarjasijoitusta on kova. Sarja on tasainen ja tasokas, sen todisti vain neljä sarjapistettä koonnut VaLePa/2. Yhtään peliä ei voi mennä verkkarin vetoketju auki pelaamaan.