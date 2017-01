Ambulanssi päivystää Vesilahdessa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on ehdottanut valtuustolle ensihoidon kustannusten karsimiseksi viiden perustason ambulanssin lakkauttamista Pirkanmaalta. Lakkautukset kohdistuisivat Mäntässä, Sahalahdella ja Vesilahdessa päiväaikaan (8-16) toimiviin yksiköihin, Kuhmoisissa 8-22 toimivaan sekä yhteen Tampereen ympärivuorokautiseen ambulanssiin. Näistä täysin ilman ambulanssia jäisivät Vesilahti ja Kuhmoinen. Lakkautuksilla saavutettava välitön säästö on n. 1,15 milj. euroa, mutta hoidon viivästyminen voi aiheuttaa merkittäviä jatkohoidon kustannuksia.

Vaikka lakkautusuhka kohdistuu vain viiteen kuntaan, vaikutukset ulottuvat koko Pirkanmaalle. Päivystystoimintaa keskitetään jatkuvasti yhä kauemmaksi: viimeisimpänä on suunniteltu Vammalan yöpäivystyksen lakkauttamista, sitä ennen Virrat luopui omastaan. Acutaan kuljetetaan päivystyspotilaita jopa yli 100 km päästä – tällöin ambulanssi on yli kolme tuntia poissa omalta alueeltaan. Lakkautettavaksi kaavaillut autot suorittavat yli 1000 tehtävää vuodessa – jatkossa nämä tehtävät tulisivat muiden ambulanssien ajettavaksi. Tämä sen lisäksi, että ensihoitotehtävät Pirkanmaalla ovat muutenkin lisääntyneet noin kymmenellä tehtävällä vuorokaudessa viime vuoteen verrattuna.

Ensihoidon yksiköiden sijoittelu perustuu riskiluokitukseen, joka on tehty ennustamalla alueen tehtävämäärä eri muuttujia tarkastellen. Sairaanhoitopiiri määrittelee tavoitteen siitä, kuinka suuri osa hätätilapotilaista tulee kullakin riskialueella tavoittaa 8 minuutissa. Näitä tavoitteita ei tälläkään hetkellä saavuteta hyvin kuin alle puolessa Pirkanmaan kunnista. Nyt kaavaillut lakkautukset heikentävät saavuttavuutta entisestään. Ambulanssien lakkautuksen jälkeen maantieteellisesti laajat kunnat jäisivät yhden auton tai peräti pelkän naapuriavun varaan. Myös sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen myönsi YLE Tampereen radiohaastattelussa 19.9.2014 että palvelutaso tulee leikkausten myötä laskemaan.

Hätäkeskus lähettää aina tehtävälle lähimmän vapaana olevan yksikön. Siten ei ole lainkaan poikkeuksellista, että maakunnan ensihoitoyksiköitä hälytetään Tampereen tai lähikuntien kiireellisille tehtäville sen jälkeen kun ne ovat jättäneet potilaansa Taysiin. Asemalle palaava yksikkö voi saada tehtävän myös kotimatkansa varrella. Varsinaisista “oman kunnan autoista” ei enää voidakaan puhua, vaan kaikki ambulanssit palvelevat kaikkia pirkanmaalaisia. Järjestelmä on mielestämme hyvä, mutta se vaatii riittävät resurssit koko maakuntaan.

Pirkanmaalla toimii kaikkiaan 38 ambulanssia. Viiden ensihoitoyksikön lakkauttaminen tästä määrästä on suuri vähennys. Jokaiselle ambulanssille on tarvetta. Mitä kaukaisempi ja isompi kunta, sitä pidemmät ovat välimatkat niin kohteeseen kuin sairaalaan ja sitä pidempään ambulanssi on myös sidoksissa tehtävään. Jos tehtävälle joudutaan hälyttämään ambulanssi naapurikunnasta, se on pois oman alueensa vahvuudesta. Esimerkiksi Kuhmoisiin on Jämsästä yli 40 kilometriä – apu lähtee silloin todella kaukaa.

Kun terveydenhuollon yksiköitä keskitetään, yhdistetään ja lakkautetaan, ambulanssi on usein terveydenhuollon viimeinen päivystyksellinen lähipalvelu. Näillä lakkautussuunnitelmilla ei edistetä sote-ratkaisun tai ensihoitouudistuksen tavoitteita yhdenvertaisista palveluista, vaan vaarannetaan kuntalaisten turvallisuus koko maakunnassa. Ensihoitoa on viime vuosina kehitetty Pirkanmaalla kaikkien maakunnan asukkaiden hyväksi. Kehityksen estäminen leikkauksilla on säästöä väärästä paikasta.

Ambulanssien lakkautuksia vastustavan adressin voi allekirjoittaa internetissä osoitteessa http://www.adressit.com/ambulanssitpirkanmaa

Adressi luovutetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle 29.9.2014 kun se kokoontuu päättämään asiasta.

Pirkanmaalaiset ensihoitajat

Henri Backman, Antti Hietala, Sanna Kauppinen, Erik Lydén, Mikael Nyholm, Minna Soukkio, Katri Tuhkanen, Janne Välimaa ja Taru Välimaa