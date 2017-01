Koko kansanmusiikkiväki koolla taas

Lempäälän Kalevalaiset vietti kekrijuhlaansa keskiviikkona 9. marraskuuta kymmenennen kerran. Naisvaltainen yhdistys arvosti lempääläismiesten kulttuurista aktiivisuutta julkistamalla tilaisuudessa valintansa vuoden väinämöiseksi.

Hän on kansankulttuuria monipuolisesti tunteva ja toteuttava Antti Koiranen. Lempäälässä Koiranen tunnetaan varsinkin pelimannina, mutta yhtä yleisesti ei ole tiedossa, että hän on Suomen ja jopa koko Pohjolan kansanmusiikkiharrastuksen johtohahmoja. Työuransa Antti Koiranen on tehnyt Tampereen yliopistossa.

Miehistä kulttuuria kekrin viettäjät kuulivat myös Pentele-yhtyeen säestäessä laulusolistiaan Henri Haapajokea. Pentele määrittelee itsensä haja-asutusheviyhtyeeksi Nurmen kylästä.

Illan naispanokset saatiin nuoren Siina Järvensivun laulaessa ja tutkija Kati Kallion kertoessa kekrin olemuksesta. Muinaisajoilta periytyvä kekri on kiehtovan monimuotoinen jo nimiltään, saati tavoiltaan. Halloween on samaa sukua, lähtöisin kelttien syysperinteestä ja kiertänyt Amerikan kautta takaisin Eurooppaan.

Lempäälän Kalevalaiset ry on vuodesta 2003 toiminut, nyt 70 jäsenen kulttuuriyhdistys, jonka kattojärjestö on Kalevalaisten Naisten liitto. Yhdistyksen puheenjohtaja on Kirsti Isotalo. Kantele-esiintymisistään tunnettu Lempäälän Helkanuoret on yhdistyksen sisarjärjestö.

Yhdistyksen seuraava yleisötapahtuma on Kalevalan päivän juhla 28. helmikuuta.

Riitta Mäkinen