Lempäälä ostaa elinkeinotoimen palveluja 740 000 eurolla

Lempäälän kunnan teknisen johtajan virasta erotettu Jaakko Hupanen ihmettelee erottamispäätöstä ja kiistää kaikki esitetyt syytökset. Hän aikoo valittaa päätöksestä.

– Olen toiminut aina Lempäälän kunnan etua ajatelleen, hän sanoo.

Erottamispäätöksen tehneen Lempäälän kunnan mukaan Hupanen ei ole tehnyt sivutoimi-ilmoitusta tai ilmoittanut sidonnaisuuksistaan yhtiöön tai esteellisyydestään käsiteltäessä asioita, joista on odotettavissa hyötyä Hupasen omistamalle JHKAKS Oy:lle.

Sidonnaisuus yhtiöön ilmeni kunnan mukaan Marjamäen alueen esirakentamista koskevan urakan yhteydessä. Kunnanhallitus katsoi, että toiminta on ollut erityisen moitittavaa, koska Marjamäen hanke on merkittävä ja poikkeuksellinen Lempäälän kunnalle ja teknisen johtajan menettely on jatkunut hyvin pitkään kyseenalaistaen Lempäälän kunnan toiminnan laillisuuden.

Kunnanhallitus katsoi myös, että toiminta on aiheuttanut vakavan ja pysyvän luottamuspulan Lempäälän kunnan ja viranhaltijan välille.

Jaakko Hupanen kiistää perusteet ja kertoo tehneensä marraskuussa 2011 kirjallisen sivutoimilupahakemuksen.

– Olen tehnyt 2011 sivutoimilupahakemuksen Lempäälän kuntaan, mutta syystä tai toisesta sitä ei ole käsitelty. Hakemus on kirjattu ja löytyy kunnan arkistosta.

– Helmikuussa 2014 halusin työllistää armeijasta tulleeen poikani ja kysyin kunnanjohtaja Olli Viitasaarelta, tarvitaanko sivutoimi-ilmoitus ja voinko olla osakkaana ja yrityksen hallituksessa. Viitasaaren sanoi, ettei tarvita ja katson, että asia on ollut työnantajan tiedossa. Kirjallista päätöstä tai lisäkyselyjä en ole koskaan saanut.

Hupanen kertoo tehneensä 2011 sivutoimilupahakemuksen jättämisen jälkeen pienimuotoisia suunnittelu- ja valvontatehtäviä muualla kuin Lempäälässä.

– Hattulassa ja Urjalassa olen muutaman autotallikuvan laskuttanut. Muuten en ole osallistunut millään tavalla operatiiviseen toimintaan.

JHKAKS Oy:n hallituksessa hän sanoo olevansa siksi, että on kiinnittänyt oman talonsa yhtiön vuoksi.

– En osallistu operatiiviseen toimintaa, en seuraa yhtiön laskuja, seuraan ainoastaan mihin suuntaan ollaan menossa.

Hän sanoo, että myös Lempäälän Kehitys Oy:ssä ollaan oltu hyvin tietoisia yhtiön olemassa olosta.

– Pidän vääränä väitteitä, että olen piilotettut asiaa ja pitkän aikaa toiminut epärehellisesti.

Marjamäen hankkeisiin liittyvät sidonnaisuudet Jaakko Hupanen kiistää.

– Poikani on tehnyt tuntiveloitusperusteisesti mittatöitä, jotka eivät kuuluneet kunnan urakkaan. Hänellä ei ole ollut mitään sopimusta. Hän on ilmoittanut, millä hinnalla tekee töitä ja siltä pohjalta tilaaja tilaa sen, mitä tarvitsee.

Jaakko Hupanen kertoo, että yhtiön mittaustyön tuntilaskutuksen osuus 1,5 miljoonan euron perusurakasta oli 21 000 euroa. 1,3 miljoonan arvoisesta muutostyöurakasta JHKAKS Oy:n laskutuksen osuus oli 1 400 euroa.

– Annan poikkeuksellisesti yrityksen laskuttamat summat, koska nyt luullaan, että yhtiölle on tullut hirveästi tuloa.

Hupanen tähdentää, ettei hän ole ollut esteellinen ja toteaa kaikkien faktojen löytyvän pöytäkirjoista.

– En halua ketään syyllistää. Tosiasioiden pohjalta ihmettelen, mitkä olisivat ne syyt, miksi minut potkittiin pihalle.

Jaakko Hupanen arvelee, että syynä on ollut hänen tapansa kertoa oma mielipiteensä.

– Johtavalla viranhaltijalla pitää olla mielipide, hän ei voi olla joojoomies. Minulla on ollut muutamassa hankkeessa vahva mielipide, mikä ei ole ollut kaikkien mieleen.

– Hulauden vesialueen kunnostushanke oli mielestäni hyvä idea, mutta kustannukset kohtuuttomat. Omalla ammattitaidollani näin, ettei se ole toteutettavissa 600 000-700 000 euron summalla. Rambolilla hanke lasketettiin ja hinta arvioitiin 2 miljoonaksi. Sitä kuitenkin ajettiin kuin käärmettä pyssyyn. Jokainen voi nyt käydä toteamassa, missä tilassa hanke on. Siellä on pieni oja ja hanke on keskeytetty kun se ei onnistunut.

Toinen näkemyseroja aiheuttanut aihe on ollut Lempäälä-talon projektinjohtotyö.

– Olen esittänyt asioista vahvoja näkemyksiä. Tyydyn tietenkin siihen, mitä päätetään. Aika monessa kohtaa on näkemykseni pohjalta menty hyvään maaliin, Hupanen toteaa.

Hän mainitsee yhtenä esimerkkinä Ely-keskuksen tarjouksen urapaikata Tampereentie Keskustan alueelta tien siirtyessä kunnalle.

– Sanoin ei käy ja sain varmasti Elyssä känkkäränkän maineen, mutta nyt voi jokainen käydä katsomassa, että siinä on tie päällystetty reunasta reunaan.´

Jaakko Hupanen sanoo olevansa erittäin pettynyt kunnan päätöksestä.

– Olen tehnyt vain ja ainoastaan Lempäälän edun mukaisia asioita. Olen tosi pettynyt, että tämmöisen työtodistuksen saan kahdeksan vuoden tekemisistä.

– Olen esittänyt tarjouksen virka- ja työsuhteiden purkamisesta yhteisymmärryksessä ja tarjoukseni oli keskustelun käynnistämiseksi, mutta työnantajalta ei tullut mitään vastakaikua sopimisesta, Hupanen sanoo.