Lempäälä palkittiin yrittäjyys- ja elinvoimakuntapalkinnolla

Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto palkitsivat keskiviikkona 18. tammikuuta ensimmäisen kerran Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunnan. Voittajaksi parhailla pisteillä ylsi Lempäälän kunta.

Yrittäjyys- ja elinvoimakunnan tittelistä kisasi kaikkiaan 18 pirkanmaalaista kuntaa. Kunnat arvioivat toimintaansa yrittäjyyden ja elinvoiman näkökulmista yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Kilpailun kolmen kärkeen sijoittuivat myös Ylöjärvi ja Pälkäne.

‒ Kunnissa eletään nyt muutoksen aikaa, josta selviämiseksi erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kunnan elinvoimaisuuteen ja yrittäjyyden mahdollistamiseen. Pirkanmaan kunnissa on selkeästi huomattu yritysten ja kunnan elinvoimaisuuden yhteys. Nyt toteutettu kilpailu kuitenkin osoitti, että kunnissa on vielä paljon tekemistä yrittäjyyden olosuhteiden parantamiseksi. Lempäälässä on tehty monia asioita oikein ja yhteistyössä yrittäjien kanssa, mikä näkyi myös viime vuonna elinkeinopoliittisessa mittaristokyselyssä lempääläisten yrittäjien tyytyväisyytenä erityisesti kunnan elinkeinopolitiikkaan ja viestintään, toteaa Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Marko Keski-Sikkilä.

Lempäälän kunta oli tasaisen vahva kaikilla kilpailun osa-alueilla. Yhteinen tekijä kärkikolmikolle oli säännöllinen ja dokumentoitu yhteistyö yrittäjien kanssa sekä ajantasainen hankintaohjeistus, joka huomioi myös pienhankinnat.

‒ Arvostamme suuresti huomionosoitusta. Kiitos palkinnosta kuuluu ennen kaikkea aktiivisille yrittäjille ja onnistuneelle yhteistyölle. On hienoa, että kunnassamme tehty työ yrittäjyyden ja elinvoiman eteen kantaa hedelmää. Haluamme luoda ja varmistaa yhteisömme menestyksen eväät, nyt ja tulevaisuudessa, kommentoi Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö tyytyväisenä palkintoa.

Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto jakoivat Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntapalkinnon nyt ensimmäistä kertaa. Kilpailu toteutetaan jatkossa vuosittain. Vuonna 2018 palkitaan tämän lisäksi myös eniten toimintaansa parantanut kunta.