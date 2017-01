Kuntosali sai uudet vetäjät

Lempäälän Keskustassa toimiva kuntosali sai vuoden lopulla uudet omistajat. Kuntosalin uudet vetäjät ovat Mikko Hyvönen, Mari Rantanen ja Janne Jokinen.

Omistajien vaihduttua sali sai uuden ilmeen ja nimen, Salipiste.

– Halusimme lisää avaruutta tilaan. Pintoja virkistettiin ja laitteita järjestettiin uudelleen. Työhön kului yksi tiivis viikonloppu, kertoo Mikko Hyvönen.

Hyvönen on ammatiltaan fysioterapeutti ja hänellä on 14 vuoden kokemus alasta.

– Paljon kokemusta on myös tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä urheilijoiden kanssa toimimisesta. Palveluihin kuuluu myös hieronta, Mikko Hyvönen kertoo.

Mari Rantasella on puolestaan pitkä kokemus erilaisista töistä kuntosalilla. Lisäksi Rantasella on liikunnanohjaajan, ravitsemusterapeutin ja farmaseutin koulutus.

Personal trainerinä hän on toiminut 20 vuotta. Rantanen on lisäksi Crossing Piippokeskuksen omistaja, ja vetää ryhmäliikuntaa 25 vuoden kokemuksella.

Rantasen puoliso Janne Jokinen toimii Salipisteen asiakaspalvelu- ja kunnossapitopäällikkönä.

Salipiste palvelee kaikenikäisiä ja kuntoisia käyttäjiä.

– Meillä on täällä oikein hyvät, kunnolliset laitteet. Ne sopivat niin kuntouttavaan harjoitteluun kuin kovaan treeniin, Hyvönen kertoo.

– Sali on tarkoitettu kaikille. Me toivomme, että se olisi sellainen ikään kuin toinen koti, minne on mukava jokaisen tulla, Mari Rantanen jatkaa.

Kuntosali on auki entiseen tapaan aamuviidestä iltayhteentoista seitsemänä päivänä viikossa.

Treenaajia salilla käy tasaiseen tahtiin. Vilkkainta on heti aamusta ja iltapäivällä kolmen jälkeen aina iltaan asti.

Hyvönen kertoo asiakaskunnan olevan monipuolinen.

Kuntosaleilla käy paljon henkilöitä, jotka tekevät yksipuolisesti kroppaa kuormittavaa toimistotyötä.

– Staattinen kuormitus yhdistettynä kovaan työtahtiin aiheuttaa monenlaisia vaivoja. Salilla voi hakea niihin apua, hän sanoo.

Salispisteeseen on suunnitteilla myös senioreille suunnattua pienryhmätoimintaa, minkä tarkoituksena on parantaa tasapainoa ja lihaskuntoa.

Alkuvuodesta kuntosaleille saapuu aina uutta väkeä notkuvien joulupöytien ja uuden vuoden lupausten siivittäminä.

– Näihän se menee. Toivottavasti mahdollisimman monella innostus pysyy yllä pidemmälle ja kuntoilusta tulee elämäntapa, Mikko Hyvänen sanoo.

Hyvönen kannustaa kaikkia kokeilemaan, olisiko saliharjoittelu omaan mieleen sopivaa kuntoilua.

– Se on helppoa. Eka kerta on ilmainen. Tervetuloa kokeilemaan, Hyvönen sanoo.