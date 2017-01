Lempäälän kunta uudistaa konserniohjeensa

Viialantielle suunnitellun Lempäälän Lämmön lämpökeskuksen kaava-aluetta on laajennettu. Kaava-alueeseen on otettu mukaan Viialantien liikennealue ja osoitettu se katualueeksi. Lisäksi Piippupolun eteläpää on otettu mukaan kaava-alueeseen, jotta sen nimi voidaa muuttaa Majalantieksi.

Biopohjaisilla polttoaineilla toimiva 5-10 MW:n lämpölaitos on suunniteltu kunnan omistamalle Rautatien, Lempäälän kanavan ja Viialantien väliselle alueelle.