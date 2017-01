Pelastuslaitoksella kuusi eläintehtävää viime vuonna – muurahaiset aiheuttivat tulipalon

Pirkanmaan pelastuslaitos varoittaa heikoista jäistä. Jäillä liikuttaessa ei olla koskaan liian varovaisia

Asiantuntijoiden mukaan syksyinen, kunnon pakkasella syntynyt teräsjää kantaa kävelijän viisisenttisenä, mutta turvalliseen liikkumiseen jäällä tarvitaan vähintään kymmenen senttimetriä teräsjäätä. Jos esimerkiksi rannassa on viisi senttiä paksu jää, sadan metrin päässä ei välttämättä enää ole.

Juuri nyt pelastusviranomaisten viesti ihmisille onkin: varokaa heikkoja jäitä. Vesistöt ovat etelässä vasta nyt alkaneet jäätyä; niin järvet, joet kuin pienet lätäkötkin. Lapset saattavat mennä uteliaisuuttaan heikoille jäille. Nyt onkin vanhempien syytä kerrata jälkikasvunsa kanssa heikkojen jäiden vaarallisuudesta: vesi on armoton elementti, jäinen vesi vielä armottomampi. Joka vuosi joku aina erehtyy lähtemään kokeilemaan onneaan liian aikaisin.

Vaikka lasten kanssa voi heikkojen jäiden vaarallisuudesta keskustella, niin lemmikkieläinten kanssa on toisin. Nyt olisi muistettava pitää lemmikit kytkettyinä vesistöjen lähellä. Jos lemmikki kuitenkin joutuu veden varaan, on turvallisinta soittaa 112:een ja odottaa pelastajien saapumista.

Kalamiesten on päästävä ensijäille kokeilemaan onneaan ja usein heidän ensimmäiset kalapaikat sijaitsevat lähellä sulaa. Heidän esimerkkinsä ohjaa jäälle helposti muitakin liikkujia. Tietämätön voi oikaista jään yli toiselle rannalle. Joku menee suksilla toinen kelkalla ja kolmas autolla. Voi miettiä mitä tapahtuu, kun putoaa sukset jalassa jäihin. Miettimisen arvoinen asia on myös, kun moottorikelkka tai auto uppoaa veteen. Onhan kyseessä myös ympäristövahinko.

Viime vuosina yleistynyt retkiluistelu saattaa myös ruokkia vääriä mielikuvia. Vaikka luistelijat kertovat harrastuksen erinomaisuudesta ja käyttävät turvavälineitä, niin joka vuosi kuitenkin joitakin luistelijoita hukkuu.

Mutta turvallisuuteen heikoilla jäillä voidaan nykyisin valmistautua. Monet pilkkionkijat käyttävät kelluntahaalareita ja pelastautumispukuja. Mutta pelkkä pukujen käyttö ei riitä. Niiden käyttöä pitää ensin harjoitella oikeissa olosuhteissa, sillä ilman harjoittelua voi käydä yhtä huonosti kuin ilman pukuja.

Jäihin pudottua ja sieltä selvitäkseen tarvitaan hyvät fyysiset voimat ja ripaus onnea. Apu saattaa olla kaukana ja ongelma on, miten pystyy yleensäkään hälyttämään apua. Varsinkin jos on yksin liikkeellä.

Jäisen avantoon pudottuaan sieltä poispääseminen on hankalaa, sillä ohut jää murtuu ja voimat hupenevat nopeasti. Erityisesti jäällä liikuttaessa ja retkeillessä olisi hyvä olla kaveri mukana. Lisäksi pitää olla varustautunut hyvin. Esimerkiksi jäänaskalit kuuluvat jokaisen jäällä liikkujan varusteisiin.

Kotipaikkakunnallaan ihmiset usein tietävät vaaranpaikat, jotka liittyvät vesistöihin. Mutta kun ihmiset muuttavat paikkakuntaa, heidän kannattaa selvittää uuden paikkakunnan vesistöt ja miten ne käyttäytyvät, kun on huono talvi tai hyvä talvi. Virtausolosuhteet voivat pitää jäät heikkoina monesta paikkaa läpi talven. On aina selvitettävä, mistä voi hiihtää tai kävellä tai ajaa moottorikelkalla. Valkoinenkin hanki järvellä tai joella voi pettää.

On vaikea antaa selkeitä ohjeita, koska jäälle voi mennä turvallisesti. Voidaan puhua jään vahvuudesta, mikä kantaa ihmisen, mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jää on kantavaa vasta pitkän pakkasjakson jälkeen.

Jos jää pettää:

– säilytä maltti ja toimi harkiten

– huuda heti apua

– käänny siihen suuntaan mistä olit tulossa

– riko jäätä edeltäsi niin pitkälle kuin se käsin ja vartalolla särkyy

– kohota itsesi potkimalla vaaka-asentoon ja ponnista jään päälle.

Jos huomaa jonkun pudonneen jäihin, voi auttaa tekemällä nopeasti hätäilmoituksen numeroon 112. Uhria pitää kannustaa pysymään pinnalla. Tämän jälkeen voidaan käyttää mahdollisia apuvälineitä, joihin pelastettava voi tarttua. Näitä voivat olla esimerkiksi oma vaatekappale, riuku tai köysi. Auttajan pitää aina varmistaa oma turvallisuutensa. Onnettomuuspaikkaa pitää lähestyä ryömimällä kestävän jään suunnasta. Jos uhri saadaan ylös, on huomioitava, että voimakkaasti alilämpöistä ihmistä on liikuteltava varovasti eikä myöskään saa lämmittää aktiivisesti. On mahdollista, että avannosta ei pääse nousemaan ylös, eikä pelastaja pääse lähelle uhria. Tällöin on tärkeää, että avannossa liikkuisi mahdollisimman vähän ja rauhallisesti odottaen lisäavun, kuten pelastushenkilöstön saapumista.