Lempäälän Mäyhäjärvellä ja Ahtialanjärvellä on elämää lokakuussakin. Muuttovuorossa on pohjoisesta saapuvat vesilinnut ja tilhet.

Pekka Lähteenmäki kavereineen seurasi Mäyhäjärvellä 11. lokakuuta komeaa näkyä, 1 800 joukkovoimalla kalastelevaa isokoskeloa. Syksyllä isokoskeloiden suurparvet, nuottakunnat, pelottelevat vettä läiskyttämällä pikkukalat rantamatalaan, joissa pyydystys on helpompaa. Nämä koskeloiden suurparvet ovat läpimuuttajia Vienanmereltä.

Mäyhäjärvi vetää puoleensa isokoskeloiden lisäksi haapanoita, joita laskettiin 11. lokakuuta kaksisataa. Lisäksi järvellä lepäili 32 laulujoutsenta, 47 kanadanhanhea ja pohjoisesta muuttomatkalla ollut lapasotka , edellispäivänä lisäksi yhdeksän mustalintua.

Säijänselälle kannattaa tähyillä lokakuussakin, sillä 11. lokakuuta Pekka Lähteenmäki laski selällä 58 silkkiuikkua ja 21 merimetsoa. Seurasin Nokian Tottijärveltä 14. lokakuuta nousseita 500 isokoskeloa, jotka suuntasivat isommalle kalavedelle Säijänselälle.

Ahtialanjärvelle oli saapunut pohjoisesta 9. lokakuuta seitsemän uiveloa ja pilkkasiipi. Lempäälä on myös uivelon, kauniin pohjoisen koskeloita muistuttavan sorsalinnun suosiossa, sillä Mäyhäjärvellä laskettiin lokakuussa 2011 150 uiveloa, suurin kerralla nähty uivelomäärä Pirkanmaalla.

Pekka Pouttu, joka on rengastanut Lempäälässä monena kesänä Ahtialanjärven kahlaajia, on uivelon erikoismies, jota ei voi kylliksi kehua.

Pouttu rakensi, kuljetti ja asensi Kuusamoon ja Inariin uivelolle yli tuhat uuttua, joissa tämä harvalukuinen vesilintu pesii kuten telkkä. Uivelon erikoispöntöt on asennettu suolampien rantamäntyihin kahden metrin korkeudelle. Lentoaukon sisämitta on 18–19 cm ja halkaisija vain 80 mm, joten telkkä ei pönttöön mahdu, mutta helmipöllö sitäkin useammin. Silti uivelon ja telkän sekapesueita on tavattu. Onpa komea uivelokoiras onnistunut jallittamaan telkkänaaraankin telkkäkoiraiden protestista huolimatta.

Ensimmäiset kolme uiveloansa Pouttu rengasti vuonna 2008 ja nyt uiveloita on renkaissa 1 474 lintua. Ehkäpä jotkut Inarissa rengastetut uivelot lepäilevät parhaillaan Lempäälässä.

Lapin uivelorengastus on uupumatonta työtä. Kolmessa viikossa ajoa jopa 10 000 kilometriä, kun uivelonaaras on pyydettävä pesinnän puolivälissä, jottei hylkäämisiä tapahdu. Munien kuoriutumisen ajankohta selvitetään munia kelluttamalla, sillä poikasrengastukseen on aikaa vain vuorokausi, jonka jälkeen poikaset jättävät pesäpakoisina pöntön, eikä untuvikkoja enää saa kiinni.

Kaikkiaan Pekka Pouttu on rengastanut 60 220 lintua, mm. 1 736 tilheä, 1 149 taviokuurnaa ja 1 637 palokärkeä. Viimeisimpänä Tampereen Niemenrannassa äärimmäisen uhanalainen tunturikiuru, koiraslintu, sai renkaan nilkkaansa Poutulta 14. lokakuuta.

Pihlaja, esi-isiemme pyhä puu, notkuu nyt hyvää marjasatoa, joten odotettavissa on jälleen marjalintujen juhlat. Ensimmäiset 120 tilheä Vesa Haapaniemi laski 12. lokakuuta Vesilahden Narvassa. Tilhien pääjoukot ovat vielä pohjoisessa ja valuvat etelään sitä mukaa, kuin pihlajien, aronioiden ja orapihlajien marjasato on tyhjennetty.

Hyvänä pihlanmarjavuonna räkättirastaita jää joukoittain talvehtimaan ja pohjoisesta odotetaan marjapitoihin mukaan taviokuurnia. Pihlajanmarjoila herkuttelevat myös kottaraiset ja punatulkut.