Rouva Fortuna kääntänyt Kisan lentismiehille ahterinsa

Kymmenen erää, paljon huikeita palloralleja, liki viisi tuntia pelaamista. Sellainen oli Lempäälän Kisan miesten viikonloppu ykkössarjassa. Uurastus ei tarjonnut palkkioksi kuin kaksi pistettä. Ne tulivat 2 – 3-kotitappioista ensiksi Akaa-Volleylle ja sitten Aitolahden Riennolle. Kisan paikka runkosarjan lopussa kahdeksan parhaan sakissa ja pudotuspelijoukkueena ovat todella vaakalaudalla.

–Hiukan samaa laulua joutuu laulamaan eli pelimme ailahtelee liikaa. Pojat yrittävät parhaansa, tekevät paljon sovittuja ja treenattuja asioita, mutta ihan ei saada loppuun saakka voittavaa peliä vietyä. Onnikin pitää ansaita, mutta kyllä tuntuu, että onnetarkin meille suorastaan irvistelee, tilitti Kisa-valkku Harri Lehtimäki tuskaisena.

Akaa-Volleylta napattu piste oli jopa pikkuplussa, onhan liiganousua himoava Akaa sarjan ehdottomia kärkisakkeja ja materiaaliltaan sarjan paras. Aitolahdelta sen sijaan kolme pistettä olisi ollut napattavissa, Kisalla oli peräti kuusi ottelupalloa ratkaista peli, niihin mahtui useampi hyvä sauma ottaa voiton tuonut piste, mutta voittamisen kipsi on nyt joukkueessa suurta luokkaa.

Akaa-ottelun hahmona hääri Lempäälän Ahtialassa töissä käyvä Joni Mikkonen, jonka syötöt olivat huiman hyviä. Kisalta parhaiten haasteeseen vastasi kippari Sauli Silpo, jonka esitys Akaata vastaan oli timanttinen. Aitolahti-pelin kisalaisnimet olivat passari Arttu Lehtimäki ja sentteri Toni Laine.

Yleisö on edelleen löytänyt mukavasti tiensä Hakkariin, Akaata vastaan silmäpareja oli liki 250 ja Aitolahti-tappiota seurasi mukavat 140 katsojaa.

–Lempäälässä on hieno yleisö, se on seissyt takanamme vaikean kauden aikana. Matkamme jatkuu, pelejä on vielä kuusi jäljellä, kaikki on vielä omissa käsisämme, Harri Lehtimäki kiitti urheiluyleisöä kannustavin sanoin.