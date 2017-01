A-nuoret Hukki ja Rissanen saivat Mestis-kasteensa

Kisan Itä-Suomen matkalla mukana oli kaksi oman seuran A-nuorta eli hyökkääjät Miika Rissanen ja Alex Hukki. Kisan A-junnut eli vuosina 1996 – 99 syntyneet pelaavat toista kauttaa myös Mestis-tasolla, tänä vuonna menestyskin on ollut luokkaa viime vuotta parempi.

Kisa on tällä hetkellä A-junnujen sarjataulukossa kymmenes, saldona 29 ottelusta on 15 voittoa ja 14 tappiota. Eroa pudotuspeliviivalle on yhdeksän pistettä. Joukkuetta valmentavat Hannut Juppala ja Hukki.

Joukkueen eittämättömät syömähampaat ovat olleet vuonna 1996 syntyneet Rissanen ja Hukki. Kaksikko dominoi koko sarjan pistepörssin kärkisijoja. Hukin saldo on 55 (28 maalia, 27 syöttöä) ja Rissasen 53 (17+36) tehomerkintää. Valtteri Virtanen ja Vesa Rinne ovat koonneet myös mainion yli 30 tehopisteen saldon.

Miesten Mestis-tasolle on omista nuorista pitkä matka, mutta tällä kaudella muutama maalivahtikin on käynyt otteluissa niin sanottuna luukkuvahtina haistelemassa miesten maailmaa. Lisäksi edustusjoukkueen treeneissä on ollut satunnaisesti tarvetta A-nuorille.

Joensuussa ja Iisalmessa Hukin ja Rissasen peliajat jäivät aika pieneen, muta kelpo lailla molemmat tulikokeestaan selvisivät. Rissanen muun muassa passasi hyvällä syötöllään Joensuussa yhden maalimestankin.

– Peliaika ei tänään ollut pojilla iso, mutta miehet saivat ensikasteen. Lämmittää sydäntä, että suoriutuivat. He pystyivät luistelemaan ja kamppailemaan tässä sarjassa, kuuluivat valmentaja Miikka Kuuselan kannustavat sanat Joensuun-ottelun jälkeen.