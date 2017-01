Lempäälän seurakuntatalo sijaitkoon kirkon vieressä

Vastine yleisönosastokirjoitukseen (LVS 18.1.2017)

Seurakunnan päättäjät ovat vahvan enemmistön turvin olleet suunnittelemassa uusien seurakuntatilojen rakentamista Lempäälä-taloon. Tämä tahtotila on edelleen selkeä. Demokratiaan tietysti kuuluu oikeus olla eri mieltä, mutta kirkkovaltuuston tuki hankkeelle sen eri vaiheissa on ollut vahva.

Tarve seurakuntatilojen uudistamiseksi on ollut keskustelunaiheena jo vuosia. Nykyinen seurakuntatalo alkaa olla monin tavoin vanhentunut. Täysremontin tarve on tullut ilmeiseksi ja monilta tilaratkaisuiltaan se on auttamattoman pieni ja epäkäytännöllinen. Nykyinen toimistosiipihän on rakennettu entisten asuntojen tilalle. Seurakuntamme on kasvanut vuosikymmenten aikana valtavasti ja tilatarpeet luonnollisesti sen mukana. Oli siis tullut aika etsiä uusia ratkaisuja. Lempäälän keskustan kehittäminen ja Lempäälä-talon rakentaminen tarjosivat siihen oivan mahdollisuuden.

Lempäälä-talon ja siihen kaavailtujen seurakuntatilojen rakentaminen on siis osa suurempaa suunnitelmaa keskustan kehittämiseksi. Tässä suunnitteluprosessissa seurakuntakin on saanut olla mukana jo puoli vuosikymmentä. Keskustavisiota on kehitetty yhdessä kunnan ja eri toimijoiden kesken. Kyseessä on ollut ainutlaatuinen ja ennakkoluuloton prosessi lempääläisten hyvinvoinnin ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Sen kantavana voimana on ollut se, että kunta ja seurakunta sekä muut toimijat voisivat yhdessä palvella kaikkia lempääläisiä saman katon alla. Olemme myös nähneet hyvin tärkeäksi sen, että seurakunta tahtoo olla mukana tulevaisuuden kasvavassa keskustassa. Tästä prosessista on jatkuvasti informoitu seurakunnan päättäjiä ja hallinnolliset päätöksetkin ovat antaneet sille matkan varrella vahvan siunauksen.

Mielipidekirjoituksessa (LVS 18.1.2017) viitataan siihen, että yhteistyösuunnitelmien rauettua Sopimusvuori ry:n kanssa seurakunta olisi jäämässä kahden asunnon loukkuun. Tämä ”loukku” on lauennut suurelta osin jo siinä vaiheessa, kun seurakunta päätti säilyttää nykyisen seurakuntatalon toimintasiiven saleineen entisessä käytössä. Eli se perinteinen, hengellinen ydintoiminta tulee säilymään sillä rakkaalla paikalla kirkon vieressä, jossa se on aina ollutkin. Seurakuntalaiset voivat siis edelleen kokoontua tuttuun paikkaan messun jälkeen kirkkokahveille, seuroihin, juhliin ja jumppaan. Sen sijaan hallinto- ja toimistotilat viedään sinne, missä muutenkin lempääläisiä palvellaan.

Mikäli uusia seurakuntatiloja ei päätettäisi rakentaa, suurena kärsijänä tilanteessa olisivat nuoret. Seurakunnan nuorisotoimi on pitkäjänteisen ja laadukkaan työn tuloksena kasvanut nopeasti. Toistasataa nuorta kokoontuu viikoittain tilaisuuksiinsa ja nykyiset nuorisotilat ovat jääneet pieniksi ja epäkäytännöllisiksi. Päättäjät ovat yksimielisesti luvanneet heille hankkia uudet paremmat tilat. Lempäälä-talo tarjoaisi tähänkin oivan mahdollisuuden. Haluammeko antaa nuorille sen vastauksen, että uusia tiloja ei tulekaan?

Kirkkovaltuuston päätös (25.10.2017) ryhtyä rakentamaan uusia seurakuntatiloja Lempäälä-taloon oli selkeä enemmistöpäätös. Siitä kuitenkin valitettiin ja vaadittiin sen kumoamista ja palauttamista uudelleen valmisteluun. Eräänä perusteena esitettiin joidenkin päättäjien esteellisyys. Seurakunta päätti valmistella asian uudestaan ja ottaa valituksessa esitetyt seikat huomioon. Erilaisia vaihtoehtoja on myös pohdittu nykyisen seurakuntatalon toimistosiiven tulevaksi käytöksi. Vaihtoehtoja on paljon, eikä ole syytä epäillä, että uutta käyttötarkoitusta ei sille löytyisi. Tärkeätä on löytää sille seurakunnan toiminta-ajatusta vastaavaa sekä nykyisen tilan arvoa kunnioittavaa käyttöä. Kuntotutkimus rakennuksen fyysisestä tilasta valmistuu myös päätöksenteon pohjaksi.

Toivomme, että seurakunta tekee asiassa vastuullisen, ennakkoluulottoman ja tulevaisuuteen tähtäävän ratkaisun, joka palvelee modernin seurakunnan muuttuvia toimintoja ja lisää meidän kaikkien viihtyvyyttä.

Heidi Pirttijoki, talousjohtaja

Timo Viitanen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkovaltuutettu