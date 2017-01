Lempäälässä murtauduttiin kirpputorille

Sirpa Vallittu-Corellin blogi Yours, S täyttää aivan pian yhden vuoden. Blogi starttasi sisustusblogina, mutta on laajentunut enemmän lifestyle-blogiksi. Vallittu-Corell kertoo yhdistelevänsä sisustuksessa uutta ja vanhaa, joten kirpputorit ovat mitä mainioin paikka tehdä löytöjä.

Useat bloggaajan tekemät kirpputorilöydöt taipuvat tuunattaviksi ja monta projektia odottelee vielä kaapissa aloittamista. Ideoita sisustukseen ja käsillä tekemiseen hän löytää muista blogeista ja ehtymättömästä aarreaitasta, Pinterestistä. Seuraavaksi etsinnässä ovat sopivat kellon viisarit pitsiliinasta tehtyyn kelloon.

Vallittu-Corell lähti L-VS:n kanssa kirppiskierrokselle Lempäälään mielellään. Kirpputoritavaran hintojen nousu kismittää häntä, mutta onneksi löytyöjä tekee vielä monessa paikassa. Omaksi parhaaksi löydökseen hän nimeää kauniin käsilaukkunsa ja pienen pöydän, joka on löytänyt jos paikkansa kotoa Kuljusta.

Kierroksen jälkeen mieleen jäivät siistit kirpputorit, joissa on paljon hauskoja yksityiskohtia ja pääosin kohdillaan olevat hinnat.

Yours, S -blogiin voit tutustua osoitteessa http://yourssblogi.blogspot.fi/.

Lempäälän Kirppis

Osoite: Halkolantie 14

Aukioloajat: arkisin 10-18, la-su 11-16

Myyntipöytiä: 116

Myyntipöytien hinnat: 1vko 27e, 2vko 51e, 3vko 75e, 4vko 98e

Pöydän saa yleensä noin kahdessa viikossa.

Lempäälän Kirppis sijaitsee keskustan tuntumassa ja on paikkakunnan suurin kirpputori. Suuresta määrästä pöytiä löytyy jokaiselle jotakin. Myynnissä on paljon hyväkuntoista tavaraa, niin arvokkaampaa kuin käyttötavaraakin. Väkeä on liikkeellä heti aamusta ja pöydät ovat helposti silmäiltävissä, eivät siis liian täysiä. Uunituoreita sämpylöitä, pullia ja muita herkkuja voi ostaa kotiin nautittavaksi. Kierroksella voi istahtaa myös kahvikupposelle ja tutkia sisustuksen hauskoja yksityiskohtia.

Kirpputori Uniikkia

Osoite: Tampereentie 38 A

Aukioloajat: arkisin 10-18, la-su 11-16

Myyntipöytiä: 52, mahdollisuus myös pelkän vaaterekin vuokraamiseen.

Myyntipöytien hinnat: 20e/vko

Pöydän saa yleensä noin viikossa.

Uniikkian tiloja on hiljattain remontoitu ja sympaattisen pienelle kirpputorille mahtuu yllättävän paljon pöytiä ja tavaraa ilman ahtauden tunnetta. Myynnissä on monipuolisesti tavaraa, erityisesti lapsille löytyy siistejä vaatteita. Kirpputori huolehtii pöytien siisteydestä. Kahvilasopessa voi nauttia tuoreesta pullasta ja Ilonan gluteenittomista herkuista vailla kiireen kierää. Kirpputori toimi myös Gluteeniton Leipomo Ilonan noutopisteenä. Uniikkia tarjoaa pöytävuokran lopputtua vuokraajalle pullakahvit.

Klaffi ja Piironki

Osoite: Kuljuntie 317

Aukioloajat: arkisin 10-18, la-su 11-16

Myyntipöytiä: noin 104

Myyntipöytien hinnat: 1vko 27e, 2vko 51e, 3vko 75e, 4vko 98e

Pöytiin on noin kahden kuukauden jono.

Klaffi ja Piironki houkuttelee vaeltelemaan käytävillä mielenkiintoisilla yksityiskohdilla sisustuksessaan. Tavaraa on myytävänä paljon, eikä tyhjiä pöytiä näy. Vaatteita on tarjolla sekä aikuisille että lapsille ja tavaraa on uudesta vanhaan. Kassan vieressä sijaitsevat tuoksuvat leivonnaiset houkuttelevat sortumaan pussilliseen pullaa muiden ostosten lisäksi.

Old’n Golden

Osoite: Tampereentie 490

Aukioloajat: arkisin 10-18, la-su 11-16

Myyntipöytiä: 64, rekkejä 8

Myyntipöytien hinnat: 1 vko 29e, 2vko 50e, 28pvä 90e

Pöydän saa heti

Old’n Goldenissa on saman katon alla kirpputorin lisäksi kukkakauppa, sisustuspuoti ja pienimuotoista verhoomotoimintaa. Elokuussa 1-vuotissyntymäpäiviään viettävä kirpputori on kotiutunut Sääksjärvelle mainiosti. Muunneltavissa myyntipöydissä on tasaisesti monenlaista myytävää. Kirpputorilla käytössä olevat tarralliset hintalaput ovat näppäriä ja helpottavat myyjän työtä. Myyjät saavat myös apua myyntipöytien asettelussa. Aurinkoisella terassilla kelpaa juoda kierroksen päätteeksi kahvit.

Lähetyskirppis Toivontori

Osoite: Kirkkopolku 1

Aukioloajat: ma 11-14, ke 11-18, pe 11-14, la 11-14

Toivontorilla myydään lahjoituksina saatuja kirpputoritavaroita. Tavarat on aseteltu pieneen tilaan selkeästi ja rekit houkuttelevat selailemaan vaatetarjontaa. Lastenvaatteet ovat hyllyillä koon mukaan ja omissa rekeissään riippuvat takit, paidat ja mekot hyvässä järjestyksessä. Hinnat ovat edullisia ja tavaraa myynnissä laidasta laitaan. Täältä voi tehdä todellisia löytöjä. Huonekaluja Toivontorilla ei myydä tilanahtauden vuoksi. Toivontorin tuotto menee Tansaniaan naisten Kimbilio-turvakodille.