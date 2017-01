Pauhu-paviljonki tuli lähemmäksi kotiaan

Lempäälän kunnan hankepäällikkö Lari Laakso poistaa maanantaina puolilta päivin lippusiimaa Lempäälän keskustassa K-marketin edustalla olevaan paikoitusalueen päädyssä, kun iso nosturi laskee betonisokkelille kyydistään näyttävää puurakennelmaa. Näköalapaikalle aivan Tampereentien viereen asennetun paviljongin sisäpinnat näyttävät olevan vaneria.

Pertti Pirhonen lempääläläisestä vanerinvalmistaja Pipu Ky:stä muistelee, että siitä on kolmisen vuotta, kun yhtiö oli yhtenä lahjoittajana sponsoroimassa paviljonkia sen suunnitelleelle TTY:n arkkitehtuurin laitoksen opiskelijaryhmälle. Hän toteaa puupalkkiranteisen tietokonemallinnetun paviljonkirakennelman sisustan olevan CNC-jyrsittyä vaneria.

– Se on meillä tehty, ja palasi nyt siis lähemmäksi kotiaan, Pertti Pirhonen myhäilee.

Lahjoitusten ansiosta alhaisin tuotantokustannuksin toteutettu Pauhu-paviljonki palveli puolisentoista vuotta Tampereella Hämeenkadun elävöittämiskokeilun tapahtumapaikkana. Lempäälän kunta osti sen viime viikolla oman nykyisen ja tulevan kuntakeskuksensa piristykseksi. Hankintahinta neljä metriä korkealle ja 4,5 x 3,5 metrin kokoiselle nähtävyydelle oli 3 629 euroa ja kuljetuskustannukset päälle.

– Ostajaehdokkaita oli muitakin, mutta myyjää miellytti se, että meillä oli tarjota rakennukselle hyvä väliaikainen ja lopullinen sijoituspaikka. Heille oli tärkeää sekin, että rakennuksen käyttötarkoitus on täällä sama kuin oli Hämeenkadullakin, Laakso sanoo.

Paviljongin sijoituspaikkana K-marketin parkkipaikka, osoitteessa Tampereentie 18 on väliaikainen. Rakennelman lopulliseksi sijoituspaikaksi on suunniteltu uuteen kuntakeskukseen rakennettavaa Erik Ednerin puistoa.

Arkkitehtonisen rakennelman on tarkoitus piristää siihen asti nykyisessä sijaintipaikassaan Lempäälän katukuvaa. Se tarjoaa mahdollisuuden järjestää paviljongin lavalla esimerkiksi erilaisia esityksiä ja tapahtumia. Paviljonkiin kuuluu integroitu ohjelmoitava valaistusjärjestelmä, mikä luo tunnelmaa pimeällä. Paviljonkiin on kytkettävissä äänentoistojärjestelmä.

Tampereella paviljongissa oli tapahtumia viikoittain.

– Nyt kunnassa selvitetään parhaillaan käytäntöjä, miten kuka tahansa voisi etukäteen varata paviljongin käyttöönsä. Jo nyt sinne on ehditty ehdottaa vaikka mitä. Olemme saaneet ehdotuksia stand up -esityksistä Suomen 100-vuotistapahtumiin ja musiikkiesityksiin. Paviljongin läpi näkyy hienosti kirkko, joten sinne sopisi jotain senkin suuntaista. Nyt on kuntavaalit tulossa; siellä voi pitää vaikka palopuheita, Laakso luettelee.

Idea paviljongin ostamiseen Lempäälään lähti kunnan kaavoituksesta, missä oli kuultu rakennuksen olevan myynnissä.

– Lempäälän kuntakeskus on juuri täydellinen paikka paviljongille, kun nyt olemme aloittaneet kuntakeskuksen kehittämistyön. Haluamme saada kuntakeskukseen elämää ja juuri sitä tarkoitusta paviljonki palvelee hienosti, toteaa paviljongin hankkimista Lempäälän hoitanut kuntakeskuksen kehittämisen hankepäällikkö Lari Laakso.