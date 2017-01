Vesilahden kunnan kuntosalista ja hinnoittelusta

Vesilahdessa toistakymmentä vuotta elänyt hanke on taas nytkähtänyt askeleen eteenpäin. Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat syksyllä 2015 toteutettavan arkkitehtikilpailutuksen pohjaksi Rautialantien varteen uuden kirjaston. Voittajatyö julkistettiin keskiviikkona 10. kesäkuuta.

Uuden kirjaston suunnittelu toteutettiin kilpailuna. Suunnittelun pohjaksi opiskelijat saivat muun muassa kuntalaisten esittämiä toiveita ja näkemyksiä siitä, millainen koko kuntaa palvelevan uuden rakennuksen tulisi olla. Kilpailun aikataulu oli tiukka, mutta palkintolautakunta Ari Arvelan johdolla kehui töiden korkeatasoisuutta.

Arkkitehtuurin professori Ilmari Lahdelma totesi kilpailun olleen lähialueyhteistyötä parhaimmillaan.

– Kaikki 15 työtä ovat paneutuen ja viimeistellytsti tehtyjä. Kilpailu oli opiskelijakilpailuksi erittäin korkeatasoinen ja myös yleisellä tasolla korkeatasoinen. Kilpailutöissä löytyi hyviä ja myös vältettäviä ratkaisuja. Esimerkiksi kaksikerroksinen rakennus ei ole tarpeen.

Lahdelma kertoi monen työn olleen moderni tulkinta perinteisestä rakennushahmosta. Liki poikkeuksetta rakennuksiin oli esimerkiksi suunniteltu lape- tai harjakatto.

Kilpailuun osallistui 15 työtä, joista voittajaksi valittiin Anu Lahdenpohjan suunnittelema Kurjen askel. Lisäksi jaettiin kolme kolmatta sijaa ja kolme kunniamainintaa.

– Kurjen askel -työsssä suunnittelua ohjaava ajatus on ollut kurjen jalanjälki, kurjen askel. Rakennus on yksikerroksinen ja harjakattoinen. Siinä on kolme yhteen liitettyä harjaa. Sisäänkäynti on kaupan edustan suunnasta ja muoto luo kutsuvan loivan julkisivupinnan rakennukseen. Sisäänkäynnistä tullaan avariin isoihin tiloihin ja työtilat on keskitetty yhteen siipeen. Suunnitelman erityisansio on se, että rakennuksen hahmo on oikeassa mittakaavassa ympäristöön nähden ja tuntuu asettuvan siihen hyvin rasapainoisesti. Se suuntautuu kaikkiin ilmansuuntiin ja kaikkiin näkymiin. Rakennuksen julkisivu on mietitty sillä tavalla, että rakennus juhlii Vesilahden maisemaa. Hienoja ja valikoituja näkymiä avautuu kaikkiin ilmansuuntiin, avasi Ilmari Lahdelma voittajatyön parhaita puolia.

– Mikään erityisen hyvä ei ole täydellistä, vaan täydellinen on tylsää ja tässä tapauksessa sisällä oleva rajaus, jolla lukusalia on rajattu isosta tilasta, on se kehitettävä kohta sisätilan ilmeen kannalta, hän jatkoi.

– Kaikenkaikkiaan eläytyen tehty rakennus, joka tuossa paikalla selvästi parantaisi ympäristöä ja samalla täydentäisi sitä.

Anu Lahdenpohja kertoi työnsä lähtökohdiksi kurjen askeleen ja tontin muodon.

– Julkisivun tuli sopia Vesilahden perinnemaisemaan, joten sen täytyi olla puuta. Valitsin paanun kattoon ja seiniin. Rakennuksessa on avaraa tilaa, joka luo yhteisöllisyyttä.

Kirjastonhoitaja Kirsti Torikka oli mukana kirjastotyöryhmässä valitsemassa voittajaa sivistysjohtaja Tiina Kivisen, Tampereen teknillisen yliopiston professori Panu Lehtovuoren, Ari Arvelan ja Ilmari Lahdelman kanssa.

Kurjen askel oli Torikan suosikkityö alusta alkaen. Häntä viehättivät rakennuksen muotokieli ja tilojen avaruus sekä muunneltavuus.

– Kaikista töistä löytyi jotakin hyvää. Tuomaristo joutui miettimään kauan ratkaisuaan.

Myös tulevan kirjaston lähistöllä asuva Johanna Salmia tyttärineen on kilpailun voittajaan tyytyväinen.

– Näyttää ihanan valoisalta, eikä liian massiiviselta. Isossa aulatilassa ihmiset varmasti viihtyisivät ja siellä voisi järjestää pahatumiakin, Salmia pohti.

– Varmaan lukisin tuolla enemmän kuin kotona, lisäsi Tessa Salmia.

Kirjastohanke etenee jatkossa niin, että Vesilahden kunta hakee parhaillaan kirjastolle arkkitehtiä, joka voi hyödyntää työssään kilpailun voittajan ideoita ja ajatuksia. Vuoden 2016 maalis-, huhtikuussa alkavat rakennustyöt ja suunniteltu valmistumisaika on vuoden 2017 alussa. Kilpailutyöt ovat nähtävillä Vesilahden kirjastossa.