Vesilahden kuntosalin hinnat

Käsitelläänpä hetki Vesilahden kuntosalin hinnastoa. Kuntosalilla tuli voimaan uusi käyntikertahinnasto 1. tammikuuta 2017 ja jo ennestään korkeat hinnat nousivat vielä lisää.

Eli viisi kertaa viikossa treenaavalle kertyy treenikertoja vuodessa 260 kappaletta.

Itse monen muun lisäksi ostan yleensä 20 kerran kortin a´1.90 euroa kerta, koska usein ei ole siihen kuukaudessa enempää rahaa laittaa, eli 260 kertaa 1,90 euroa on järkyttävät 494 euroa!

Halvimmillaan kortin saa 1,15 eurolla per kerta, jolloin joutuu ostamaan minimissään 150 kerran kortin, joka maksaa 172,50 euroa. Hintaa treenaamiselle tulee siitä huolimatta älyttömät 1,15 x 260 = 299 euroa vuodessa. Kyseinen kortti on kerralla iso sijoitus unohtamatta sitä, että näitä kulkulätkiä hajoaa välillä ilman mitään näkyvää syytä. Kuka korvaa kerrat, jotka ovat jäljellä? Ilman toimivaa lätkää on mahdotonta selvittää käytettyjä ja käyttämättömiä kertoja. Eniten hintaa nostettiin juuri myydyimpien kymmenen ja kahdenkymmenen kerran korttien kohdalla. Rahastuksen makua.

Hinta on Vesilahden pienelle, muutamalla laitteella varustetulle salille, jonka nostomontussa lojuu aina rikkinäisiä käsipainoja. Peilejä on rikki, painopaikoista puuttuu sokkia, ilmanvaihto on puutteelllinen, jos salilla on useita samaan aikaan, ja yleensä aina jotain on rikki. Vertailuksi otamme Pirkkalan liikuntakeskus Go go express -kuntosalin, jossa vuosijäsenyys maksaa 18 euroa kuukaudessa eli 216 euroa vuosittain plus liittymismaksun 18 euroa. Tuolla rahalla kävisi siis 363 päivää vuodessa avoinna olevalla salilla, jossa yli tuhat neliötä tilaa ja 150 harjoituspistettä vaikka kahdesti päivässä.

Tästä voimme tulla johtopäätökseen, että Vesilahden kunnan harjoittama kuntosalihinnoittelu on täysin vailla pohjaa ja järkeviä perusteita sekä kunnostaan huolta pitävien ihmisten törkeää rahastusta.

Nyt liikunta ja nuorisosihteeri Sari Juuti ja muut näistä asioista päättävät. Tutkikaa edellä mainittuja asioita ja lukuja. Saako Vesilahden kunnan kuntosalilta todella vastinetta monella sadalla eurolla vuodessa? Jos joku näin kehtaa vakavalla naamalla väittää, olen hyvin hämmästynyt.

Todellisuudessa kertahinnosta pitäisi pudottaa puolet pois niin ne olisivat edes vähän lähempänä totuutta.

Sari Juutin jo pitkään ajama hanke korottaa salin hintoja vaikuttaa ihmisten kuntoiluhalukkuuteen ainoastaan miinusmerkkisesti. Sekö on kunnan liikuntasihteerin tehtävä tässä kunnassa?

Tuomo Anttila