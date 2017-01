Kansaneläke ja suurteollisuuden tukiaiset

Valtaapitäville on tärkeää saada kansaneläkeläiset ja nuoret sekä työeläkeläiset vastakkain. Vanha sanontahan on, että helpoin tapa johtaa on hajota ja hallitse -periaate.

Työläkeläiset eivät pyydä yhteiskunnalta senttiäkään, vaan omia rahojaan, jotka on pidätetty heidän työssäoloaikanaan eläkepäivien varalle. Se on siirrettyä palkkaa. Nuoret maksavat nyt työssä ollessaan omia eläkkeitään, jotka saavat nostaa itselleen eläkkeelle siirtyessään.

Kansaneläke maksetaan verorahoilla niille, jotka eivät ole olleet tarpeeksi palkkatyössä työeläkettä saadakseen. Kansaneläke maksetaan siis samoista rahoista kuin suurteollisuuden tukiaiset eli veroeuroilla. Sijoittajien osingot ovat nyt lamankin aikana olleet varsin kohtuulliset. Näiden veroeurojen jaossa voi miettiä, olisiko kansantaloudelle hyödyllistä muuttaa hieman jakosuhdetta.

Yksi osinkoja paitsi jäänyt kansaneläkeläinen