Katja K bloggaa L-VS:n netissä

Lempääläinen yrittäjä Katja Kokkoniemi kertoo lvs.fi-sivulla blogissaan kestävän kehityksen yrityksestään, joka tuo maahan käsitöitä Tansaniasta. L-VS julkaisee otteita blogista myös printissä.

Afrikan pölyiset hiekkatiet, auringon kuumuudessa väreilevä ilma loputtoman savannin yllä, keinuen auringonlaskuun kävelevät norsulaumat ja kaiken keskellä nainen, selässään reppu, joka on täynnä unelmia.

Lämpimästi tervetuloa KatjaKoon tarinaan, naisen vierelle, joka uskoo, että rohkea sydän riittää.

Katja kertoo kaiken alkaneen siitä, kun hän mietti, voiko kehitysapu olla muutakin, kuin pelkkää rahaa?

Pitkän pohdinnan jälkeen syntyi idea kestävän kehityksen yrityksestä.

Kestävän kehityksen tärkeiksi kulmakiviksi nousivat työ, koulutus ja yrittäjyys. Tiedämme, mikä yhteys näillä kolmella asialla on ihmisyyteen ja ihmisarvoon. Tullaan hyväksytyksi, nähdyksi, kuulluksi ja koemme itsemmetarpeellisiksi mm. tekemämme työn kautta.

Katja rakastaa värejä ja yhdisti tämän rakkauden myös osaamiseensa, sekä arvoihinsa, jonka tuloksena syntyi yritys – yhteistyöprojekti Afrikkaan.

KatjaKoon ydintoimialaa ja vahvaa osaamisaluetta ovat sisustussuunnittelu sekä sisustustuotteiden suunnittelu ja myynti. Katja kertoo rakentaneensa viimeisen vuoden aikana yritysideaansa entistä enemmän arvomaailmansa mukaiseksi.

Luja usko tasa-arvoiseen maailmaan, kestävään kehitykseen, eettisyyteen ja naisyrittäjyyteen toimivat ponnahduslautana Katjalle lähteä Afrikkaan tekemään konkreettista työtä kehitysmaiden naisten aseman ja työllistymisen parantamiseksi.

Projektin toimivuuden ja kauaskantoisen tuloksellisuuden saavuttamiseksi Katja nostaa tärkeäksi asiaksi verkostoitumisen. Yhteistyössä saamme konkretiaa valtavalla voimalla aikaiseksi erittäin arvokkaan asian eteen, eettisiä ja ekologisia arvoja kunnioittaen.

Nyt olemme hypänneet junaan, joka matkaa kohti Afrikkaa, vie meidät yhä syvemmälle tähän ihmeelliseen tarinaan, joka avaa meille näkymiä sinnikkäästä naisyrittäjästä, suomalaisista yrityksistä, kansalaisjärjestöjen yhteistyöstä ja heidän panoksestaan tässä projektissa. Kahden kulttuurin yhdistymisestä, kestävästä kehityksestä, naisten aseman parantamisesta, unelmien toteuttamisesta, perheen tuesta, haasteista, ja siitä miten afrikkalainen käsityökulttuuri on valtaamassa ansaittua jalansijaansa skandinaavisen sisustuksen rohkeana täydentäjänä ja ja mitä on nähdä onnen kyyneleitä köyhien naisten silmissä, toivoa katseessa ja tehdä työtä rohkealla sydämellä.

Matkaliput on leimattu. Tervetuloa huikeisiin maisemiin, matkalle kohti parempaa maailmaa.