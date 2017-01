Vesilahteen esitetään tonttialea

Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Ämmänhaudanmäen tonttihintojen laskemista. Tontit ovat olleet myynnissä elokuusta 2012 lähtien. Omakotitalotonttien kysyntä on muun maan tapaan hiljentynyt ja toistaiseksi alueelta on myyty viisi tonttia ja kahdesta tontista on tehty vuokrasopimus. Tontteja on jäljellä neljätoista.

Ämmänhaudanmäen tonttien hinnat ovat nyt 30 euroa neliöltä. Kunnanhallitus esittää, että jatkossa tonttien hinnat olisivat 20 euroa neliöltä. Kauppahinnan lisäksi kaikista tonteista peritään tonttikohtaisia pyykitys- ja lohkomiskustannuksia 509,10 euroa tontilta.