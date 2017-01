Lätkäjätkä ehti ensimmäiseksi

Lempäälän kunnanhallitus ilmoittaa vastauksessaan kunnanvaltuuston kokousten videoinnista tehtyyn valtuustoaloitteeseen, että aiemmin tehty kokousten videointikokeilu, tarjousvertailut, tekniset parannuskohteet ja kunnan sisäiset selvitykset huomioiden yhteistyön aloittaminen uudelleen Lempäälän-Vesilahden Sanomien kanssa on tarkoituksenmukaisin tapa aloittaa videoinnit uudelleen.

Koska tänä kesänä käyttöön otettavan Tredu-kampuksen monitoimisaliin asennetaan suoran verkkolähetyksen mahdollistava kiinteä striimauskalusto, kunta tekisi viranhaltijapäätöksellä sopimuksen videoinnista vain kevään 2017 viidestä kokouksesta alkaen helmikuun kunnanvaltuustosta. Sen jälkeen kunnassa voitaisiin harkita videoinnin pysyvää toteutusta myös kunnan omana toimintana.

Lempäälän kunnanvaltuuston kokoukset videoitiin kokeiluluonteisesti keväällä 2015 yhteistyössä Lempäälän-Vesilahden Sanomien kanssa. Lähetykset saavuttivat paikallisesti merkittävän suuren yleisön. Enimillään yksittäinen kokous saavutti 960 katsojakertaa.

Kokeilu osoitti myös teknisiä epäkohtia. Katsojapalautteessa pidettiin tärkeänä, että kameroiden sijoitteluun ja saliäänen kuuluvuuteen on jatkossa kiinnitettävä huomiota. Kokouksen katkaiseva kahvitauko koettiin ongelmalliseksi.

Ongelmat johtuivat ainakin osaksi Ehtookodon juhlasalin teknisistä ratkaisuista, joka ei salli kameroiden monipuolista sijoittelua. Ehtookodon verkkoyhteys on hidas striimausta varten. Äänentoistokalusto ja erityisesti äänipöytä on liian vanha.

Tekniset ongelmat pystyttäisiin korjaamaan pitämällä valtuuston kokoukset muualla. Kuvaamisen ja kameroiden sijoittelun kannalta auditoriomalliset salit, kuten Hakkarin auditorio ja Lempäälän lukion auditorio olisivat sopivimpia. Kokouskahvit tarjotaan ennen kokouksen alkua.

Kokeilun jälkeen kunta on pyrkinyt toteuttamaan videointia sisäisenä toimintana. Monitoimikeskuksen videopaja teki kunnanvaltuuston syyskuisesta juhlakokouksesta videon kunnan sisäiseen käyttöön. Yhtenä mahdollisuutena on pidetty lukion mediapajan hyödyntämistä. Ongelmana on ollut resurssien puute sekä se, ettei kunnalla ole striimauskalustoa.

Lempäälän kunnanvaltuustolla on 1. kesäkuuta alkavalla valtuustokaudella mahdollisuus pitää kokouksiaan Tredu-kampuksen monitoimisalissa, jossa on kiinteä striimauskalusto valmiina.

Valtuutettu Tuula Petäkoski-Hult (sd.) jätti 18 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen kunnanvaltuuston kokousten videoinnista kuntalaisille suorina lähetyksinä ja jälkikäteen internetistä katsottaviksi.

Kunnassa on aloitteen jälkeen selvitetty myös yksityisten palveluntuottajien mahdollisuutta toteuttaa kokousten videointi striimattuna. Toistaiseksi ei ole Lempäälän-Vesilahden Sanomien lisäksi löytynyt toista yritystä, jolla olisi striimauskalusto valmiina, mutta kunta hakee vielä uusia referenssejä.