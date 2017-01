Lohturuokaa Mamman keittiöstä

Lempäälässä ja Vesilahdessa vaikuttava Krääkkiön Pystykorva kiertää paikallisia lounaspaikkoja. Hännänheilutukset ja haukut jaetaan täällä Sanomien sivuilla. Hyvää ruokahalua, vuh!

Mikä paikka?

Mamman keittiöstä

Faktat

Osoite: Tampereentie 10

Hinta: 6,30–8,00 euroa

Yleisvaikutelma

Kun kuuluu urahdus ja murahdus koiran navan seudulta, on syytä suunnata mahdollisimman pian murkinan äärelle. Leppoisan lounastajamme Krääkkiön Pystykorvan vatsaa kurnaisi aivan Lempäälän sydämessä, ja onneksi apu oli lähellä.

Mamman keittiöstä tulvi herkullisia tuoksuja Pystykorvan nenään eikä siinä kahta käskyä tarvittu, kun koira suuntasi häntä ojossa syömään. Intiimi lounaspaikka oli selvästi suosittu, mutta aina löytyy tilaa yhdelle karvakorvalle. Lounasta nauttimaan oli saapunut niin lähitoimistojen väkeä kuin perheitä.

Lounaspaikan viihtyisä miljöö saa Krääkkiön Pystykorvalta hyväksyvän nyökkäyksen. Yhden parannusehdotuksen koira kuitenkin haukahtaa. Pienempiä salaattilautasia voisi olla tarjolla. Tila nimittäin loppuu pöydästä kesken, jos koko seurueella on kaksi jättilautasta omalla paikallaan.

Sapuska

Lounaaksi on arvostelupäivänä tarjolla keittoa, kinkkukiusausta ja salaatteja omavalintaisilla lisukkeilla. Lihansyöjänä tunnetun Pystykorvan suu vettyy kinkkukiusausta ajatellessakin. Annos on onneksi vähintäänkin odotusten mukainen. Rakkaudella valmistettu kinkkukiusaus vie kielen mennessään. Monenlaista kiusausta on Krääkkiön Pystykorvakin syönyt eikä sen onnistuminen ole lainkaan selvää. Milloin on liikaa suolaa tai vetelä koostumus. Mamman keittiöstä sen sijaan osuu molemmissa nappiin. Annos on reilu ja puolivälissä annosta lounastajamme alkaa huolestuneena vilkuilla salaattia ja sämpyläänsä. Mahtuvatkohan ne vielä mahaan?

Mahtuivat ne ja onneksi niin. Kotitekoiset sämpylät ovat nimittäin niin herkullisia, että aivan huomaamatta alkaa häntä vispaamaan ja kuono kaartuu hymyyn. Rapsakka ja värikäs salaatti on myös oivaa sekä ihanan raikasta. Aivan kuin mamman keittiöstä ovat nämä Mamman keittiöstä valmistuneet herkut.

Kiusaus tuodaan tilauksesta pöytään, mutta keitto on sivupöydällä itse kauhottavissa. Peruna-bataattisoppaa on aivan pakko lipaista, vaikka vatsanahka jo vähän kiristelee. Se on lohturuokaa parhaimmillaan; kermaista, lämmintä ja maistuvaa. Melkein tekee mieli kierähtää kerälle kokin jalkoihin ja ottaa onnentorkut.

Arvosana

****

Yhteenveto

Äidin ja isoäidin kokkauksia arvostaville ja rehdin perussapuskan ystäville vahva suositus. Kiireisimpään lounasaikaan voi olla ahdasta, mutta sopu sijaa antaa.

Pystykorva vinkkaa

Maistuvat makeat herkut ovat kohtuuhintaisia ja kokeilemisen arvoisia.