Taistelu pudotuspelipaikoista sen kuin kiihtyy Mestiksessä

JyP – Akatemia – LeKi 1 – 2, SaPKo – LeKi 4 – 0, LeKi – RoKi 4 – 7

Pelien henget: Menneellä viikolla oli tarjolla yhdeksän kullankallista Mestiksen sarjapisettä, joista Lempäälään kotiutui vain kolme. Raju rupeama bussiajeluineen alkoi ilmiselvästi painaa pelaajien kintereissä, etenkin Lempäälän pelissä Rovaniemeä vastaan. RoKi-ottelu ratkesi kisalaisten selkeään hyytymiseen. Savonlinnan 0 – 4-tappion selitys oli yksinkertainen: nyky-SaPKo on erittäin kova joukkue, jonka voittamiseen tarvitaan sataprosenttista onnistumista. Jyväskylästä Kisa kairasi pisteet, siitä isoin kiitos kuuluu huikeita venymisiä tehneelle molari Christian Heljangolle.

Honkanen viikon tehokkain: Tappana farmihyökkääjä Manu Honkanen teki Jyväskylässä voittomaalin Kisalle nasevalla rannekudillaan. Myös RoKia vastaan hän onnistui maalinteossa. 20-vuotias Honkanen pelaa Mestiksen puolella kelpo pistetahdilla, sillä 23 pelattuun otteluun hän on väsännyt Kisalle 15 (8+7) tehomerkintää. Tapparan kivikovasta rosterista on hankalaa saada peliaikaa, joten Mestis-visiiitit kasvattavat nuoren miehen pelirutiinia ja ovat varmasti tervetulleita vaihteluita ammattilaispelaajaan arkeen.

Väkiparta sisään, Vuoti ulos: Viikon pelaajauutiset olivat, että Ilves odotetusti nappasi loppukaudeksi Santeri Vuotin liigasakkiinsa. Kisalle Vuoti on megaluokan menetys, olihan hän toiseksi paras pistehai, jonka saldoksi Mestiksessä jäivät 12 maalia ja 14 syöttöä. Kisan pakistoon saapui 25-vuotias Rauman Lukon kasvatti Riku Väkiparta, jolla on Mestis-kokemusta TuTosta ja yksi ulkomaankeikkakin tehtynä Italiaan. Alkukauden Väkiparta pelasi Suomi-sarjaa Porin KarhuHT:ssa.

Kova kisa pudotuspelipaikoista: Sarjataulukko kertoo lahjomatonta kieltä, että tämän vuoden Mestiksessä pudotuspelipaikoista käydään tuima taistelu aivan runkosarjan loppuun saakka. Kisa on tasan viimeisellä pleijarisijalla eli kahdeksas, mutta tungos ja paine takaa ovat kovia, joskin edessä olevatkin ovat muutaman pisteen päässä. Kisalla on jäljellä 11 ottelua, joissa on siis 33 pistettä koottavissa. Karkea ennakointimatematiikka sanoo, että lopuista peleistä kun kerää 20 pistettä, on paikka pudotuspeleissä saletissa. Keskiviikkona ultratärkeässä pelissä Kisa kohtaa Hakkarissa yhen sijan yläpuolellaan majailevan Keuruun ja lauantaina saapuu toinen ehdottomasti lyötävissä oleva sakki Lempäälään eli Iisalmen Peli-Karhut.