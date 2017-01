Lentismiehille mahalasku Pyynikillä

Miesten lentopallon ykkössarja vetäytyi muutaman viikon joululevolle. Lempäälän lippulaiva Kisa pelasi hyvin vaihtelevan syksyn, joka tuotti kahdeksan voittoa ja seitsemän tappiota. Sarjassa Kisa on kahdeksas eli viimeisellä sijalla, jolla pääsee kevään playoff-otteluihin.

– Syksyn fiilis on, että mitään emme saa helpolla, sarja on nyt niin tasainen. Tämä on työmiesten joukkue, joka vaatii hyvää treeniä ja joukkueena yhteen hiileen puhaltamista pärjätäkseen. Keväällä on peliä parannettava, luotasi ajatuksiaan menneestä syksystä Kisan päävalmentaja Harri Lehtimäki.

Kisan kokenut kapteeni Sauli Silpo oli ymmällään siitä, että todella moni joukkue on syttynyt juuri Kisaa vastaan huikeaan hurmosmaiseen taisteluun.

– Olemme monta kertaa joutuneet syksyn aikana siihen tilanteeseen, että vastustaja pelaa ”upporikasta ja rutiköyhää” eli ottaa kovia riskejä onnistuneesti. Virtojakin vastaan jouduimme olemaan lähes koko pelin takaa-ajajana, Silpo tuumi.

Syksyn viimeisen pelin Hakkarissa voitti sarjatulokas PUM Virrat niukasti 3 – 2 (25-18,25-13,22-25,22-25,19-17). Kisa oli alussa aivan virtolaisten jaloissa, mutta pelin edetessä juuri Silpo ja toinen sotaratsu Anssi Vesanen saivat juonesta kiinni. Viidettä erää Kisa johti jo parhaillaan viidellä pisteellä, mutta ratkaisuhetkillä tahto ja tarkkuus eivät aivan riittäneet, ja onnikin oli loppupalloissa hitunen vastaista.

Keväästä on odotettavissa tiukkaa vääntöä, ketkä kahdeksan joukkuetta 14:sta pääsevät pelaamaan ykkösen mestaruudesta ja pääsystä karsimaan Mestaruusliigaan. Jäljelle jääneet kuusi heikointa sakkia pelaavat play out-sarjan, kuka joutuu karsimaan sarjapaikastaan.

Kisa saa hartaasti odotetun vahvistuksen, kun polvivaivojensa kanssa paininut Tommi Roininen palaa pelaajarosteriin tammikuun alussa.

Sarjaporrasta alempana Lempäälän Jyry pelasi varsin ennakkoluulottoman syyskierroksen ja sijoittui alkulohkossaan kolmanneksi. Jyryn saldo oli mainio kahdeksan voittoa ja neljä tappiota. Kun Oriveden Ponnistus ja Lapin Narvi-Pallo löytyivät sarjataulukosta Jyryn edeltä, jatkaa Jyry pelejään alemmasta jatkosarjasta, jonka voittaja pääsee pudotuspeleihin, jotka tähtäävät ykkössarjan nousukarsintoihin.