Hoitaja helpottaa ikäihmisten ja lapsiperheiden arkea

HoivaSillasta voi tilata mummulle avustajan mukaan lääkärikäynnille tai sairaalle lapselle hoitajan kotiin

HoivaSilta on Johanna Niemi-Raittisen ja Mira Huurneen uunituore hoivapalveluita tarjoava yritys. Tuore yrittäjäkaksikko tutustui toisiinsa viisi vuotta sitten työpaikallaan Lempäälän terveyskeskuksessa. Samanikäiset lapset ja muut yhteiset intressit johtivat ystävystymiseen. Liikunnalliset naiset suuntasivat yhdessä lenkeille, joiden aikana virisi ajatus yrittäjyydestä.

HoivaSillan palveluita on suunnattu muun muassa heille, joille kotihoito ei vielä kuulu, mutta tarvetta apuun on. Yritys edesauttaa sitä, että vanhukset voisivat olla kotona mahdollisimman pitkään.

– Se on kuitenkin paras paikka, Johanna Niemi-Raittinen toteaa.

Johanna Niemi-Raittinen on koulutukseltaan lähihoitaja. Hän työskenteli vuoteen 2012 asti Lempäälän päivähoidossa ja suuntautui sitten asiakaspalveluun ja tietohallintaan. Harjoittelu terveyskeskuksessa muuttui pian työpaikaksi.

– Tykkään työstäni hirmuisesti ja haluan olla ihmisten kanssa. Olen nähnyt kuinka omat vanhemmat vanhenevat ja kuinka omat isovanhemmat vanhenvat ja pääsevät tai joutuvat laitoshoitoon, pohtii Johanna Niemi-Raittinen yrittäjäksi ryhtymisen taustoja.

Sairaanhoitaja Mira Huurne on työskennellyt Lempäälän terveyskeskuksessa 16 vuoden aikana monissa eri tehtävissä.

– Olen pitänyt vastaanottoa, ollut astma- ja siedätyshoitajana, ajanvarauksessa ja jossain kohtaa tein päivystyksiäkin. Ajatus yrittäjän polulle lähtemisestä vahvistui vuorotteluvapaani aikana. Haluamme tehdä asiat kiireettä ja asiakasta kuunnellen.

HoivaSillan kotihoito avustaa esimerkiksi lääkkeiden jaossa, pukeutumisessa, hygieniassa, kaupassa käynnissä ja ulkoilussa. Kotisairaanhoidossa hoituvat niin ompeleiden poistot, injektiot kuin laboratorionäytteiden ottaminen.

Sairaalasta kotiutuville Johanna Niemi-Raittinen ja Mira Huurne ovat räätälöineet pakettiratkaisun, johon kuuluu kolme kotikäyntiä. Avuksi ollaan muun muassa apuvälineiden hankinnassa, haavanhoidossa ja silmätippojen laitossa.

Monien ikäihmisten omaiset asuvat kaukana ja heitä painaa huoli mummun tai papan pärjäämisestä kotona.

– Meille voi soittaa, että lähdetkö tämän mummun kanssa käymään lääkärissä tai käytkö ottamassa veri- tai pissanäytteen kotona, kertoo Mira Huurne.

– Haluamme, että apua voi pyytää matalalla kynnyksellä. Itse huomasin aiemmassa työssäni terveyskeskuksen vastaanotossa, että kun asiakas tulee lääkäristä, hän ei välttämättä ole ymmärtänyt mitä lääkäri sanoi, jatkaa Johanna Niemi-Raittinen.

Ikäihmisten lisäksi HoivaSilta tarjoaa apua myös lapsiperheille. Johanna Niemi-Raittinen muistuttaa, että perheen arjessa pitää muistaa huolehtia parisuhteesta ja huolehtia ettei uupumus yllätä. Heidät voi pyytää hoitamaan lapsia tarpeen tullen ja palveluun kuuluu myös sairaan lapsen hoito. Jos epävarmuus lääkärin tarpeesta iskee on siihenkin ratkaisu.

– Sairaanhoitajan voi pyytää käymään kotiin tekemään vointiarvion, Mira Huurne kertoo.

Yritys toimii Lempäälän, Vesilahden, Pirkkalan ja Valkeakosken alueella.

Yrityksen perustamiseen liittyy tarina Kangasalta. Huurneen ja Niemi-Raittisen perheet olivat yhdessä uimassa Kuohussa ja suuntasivat sen jälkeen kirpputorille. Siellä he löysivät kauniin, vanhanaikaisen astiaston, jonka kupeissa on kultareunukset. He päättivät, että niistä kupeista heidän omassa paikassaan tarjotaan sitten kahvia. Toistaiseksi omaa paikkaa ei vielä ole, mutta suuria suunnitelmia pitää aina olla.

– Vielä on haave kartanosta, missä mummut saavat olla lehmien ja lampaiden kanssa ja juoda omenapuun alla kahvia noista kupeista lierihattu päässä. Ja konjakit päälle, maalailee Johanna Niemi-Raittinen yrityksen mahdollisia tulevaisuudennäkymiä.