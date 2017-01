Jääsiipiä Herralankoskella

Lempäälän Herralankoskella veden pinnan korkeus on vaihdellut tänä talvena ajoittain melko paljon. Välillä on oltu alhaalla, välillä taas kenties lähellä normaalia. Kun vedenpinta laskee, niin jää alkaa ” kiivetä kiven päälle” muodostaen jäisen siiven.

Viimeisen kolmen viikon aikana näitä jäisiä ” siipiä ” on ollut runsaasti nähtävillä ja niiden kuvaajiakin on riittänyt. Otettuja kuvia on ollut nähtävillä sanomalehdissä ja tv:n ohjelmissakin, mutta varsin paljon myös Facebookissa ja jopa Twitterissä.

Siis suorastaan loistavaa mainosta Lempäälän kunnalle ja Koskireitille.

Kuvat: Kari Saarinen