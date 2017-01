Hiihtoretki Siisjärven nuotiolle onnistui hyvin. Sinne on hyvä hiihdetty latu. Vaikka lunta on vähän, se juuri ja juuri riittää. Latupohja on jäinen ja sen päällä sopivasti lunta eivätkä kivet raapi. Nuotiopaikka on hyvässä kunnossa ja vajassa pilkotut kuivat puut. Näitä harvoja kauniita talvipäiviä (24.1.2017) ei saa päästää hukkaan.

Kiitokset ulkoilureittien ja taukopaikkojen kunnossapitäjille!

Kuva: Jorma Hautala