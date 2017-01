Radio SUN ja FUN Tampere muuttivat Tampereelle

Kahta alueellista radiokanavaa SUN Radiota ja Radio FUN Tamperetta operoiva Radio SUN Oy on siirtänyt viimeksi kuluneen viikon aikana toimintansa Tampereen ydinkeskustaan.

Yhtiö rakensi radiostudiot molemmille kanavilleen katutasoon osoitteeseen Suvantokatu 13. Radioyhtiö toimi liikekaupunki Ideaparkissa Lempäälässä kymmenen vuoden ajan.

– Muutto Tampereelle on ollut osana pitkän tähtäimen suunnitelmaamme ja nyt se tuli ajankohtaiseksi, kertoo Radio SUN Oy:n toimitusjohtaja Sammo Hyttilä.

– Vuosikymmenen mittainen jakso Ideaparkissa oli huikean hienoa aikaa. SUN Radion asema vahvistui tuona aikana todella merkittävästi, perustimme Ideaparkissa ollessamme myös sisarkanava Radio FUN Tampereen.

Uusissa toimitiloissa SUN Radiolla on niin sanottu näköalastudio, joten ohikulkijat näkevät sisälle studioon.

– Päätimme rakentaa studion, jossa on isot ikkunat ulos kadulle. Tarkoituksena on, että piakkoin myös jalkakäytävällä studion kohdalla voi kuunnella lähetystä ulko-ovelle asennettavien kaiuttimien välityksellä. Olemme äärimmäisen innoissamme siitä, että voimme olla mukana ihmisten elämässä entistä tiiviimmin, Hyttilä jatkaa.

Radiokanaviin ei muuton yhteydessä ole tulossa suuria muutoksia. Jatkossakin SUN Radio palvelee kuulijoitaan Pirkanmaalla sekä osissa Kanta-Hämettä ja Satakuntaa ja tarjoilee kattavan sekoituksen monipuolisinta iskelmää ja parasta poppia.

FUN Tampere puolestaan keskittyy entistä tarkemmin Tampereen asioihin sekä paikalliseen pääsarjatason urheiluun musiikkilinjan ollessa selkeästi pop/rock.