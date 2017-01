Tiedettä ja taikatemppuja

Tuli käytyä Tampere-talossa Tieteen päivillä kuuntelemassa millaista on hyvä elämä ja vanhuus. Oli siellä muitakin: pieni sali (500 henkeä) tuli ihan täyteen, toiseen saliin esitykset näytettiin screenillä (lausutaan skriinillä ja tarkoitetaan isoa kuvaruutua). Alustajat olivat huippukiinnostavat (pitäisi kai nykykielellä sanoa sikakiinnostavat) eli filosofi Ilkka Niiniluoto, yliopiston tutkija Jari Pirhonen ja sosiaalipsykologi, useimmille tuttu kirjailijana Antti Eskola.

Niiniluodon viesti oli, että ikääntyviä ihmisiä on tuettava siinä, että he voivat tehdä harkitun valinnan luopumisen, leppoistamisen ja hyvän, aktiivisen elämän välillä. Luovuttaessa antaa pikku hiljaa pois asioita elämästään: kaikkea ei enää tarvitse tehdä, nauttii siitä mitä jää jäljelle. Leppoistamisessa (esim. downshiftailu ja hyggeily) ottaa vähän rennommin. Voi myös valita aktiivisen, hyvän elämän (Niiniluodon termein ”vita activa”). Tärkeintä on kuitenkin, että ikääntyväkin ihminen saa olla oma itsensä, ainutkertainen olento.

Niiniluoto sanoi, että elämän tarkoitus ei ole olla onnellinen vaan toteuttaa itseään, tehdä työtä ja toimia muiden hyväksi. Henklökohtainen onni ei ole päämäärä vaan tulos siitä, että on elänyt hyvin.

Aikoinaan Me Naiset -lehden haastattelussa Niiniluoto kiteytti viisi tärkeää asiaa elämässä: 1) Tunnista omat kykysi ja kehitä vahvuuksiasi opiskelemalla uusia asioita koko elämän ajan. 2) Tee ahkerasti työtä alalla, jonka itse koet tärkeäksi ja merkittäväksi. 3) Pidä huolta ruumiin kunnosta ja mielen virkeydestä. 4) Rakasta toisia ihmisiä ja auta heitäkin menestymään. 5) Tunne vastuusi luonnon kestävyydestä ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta.

Oli suorastaan ilo kuunnella vaihteeksi punnittua ja viisasta puhetta. Sitä on jo ihan kurkkua myöten täynnä poliitikkojen tyhjiä lauseita, Trumpin uhoa ja musta-tuntuu-mielipiteitä. Pienen maan (= Suomen) pitäisikin panostaa tietoon, osaamiseen ja viisauteen. Nokiat on nähty, vihaiset linnut ammuttu alas ja pian metsätkin kaadettu. Vai osattaisiinko me tehdä taikatemppuja.

Rouva Ministeri laittaa maantiet yhtiöksi. Niillä ajamisesta rahastaminen annetaan esim. kännykkäfirmoille. Samalla lakkautetaan autovero (osana hinnassa ostettaessa) 850 miljoonaa, alennetaan ajoneuvoveroa (jokavuotinen käyttömaksu) 547 miljoonaa, alennetaan polttoaineveroa (tankatessa bensan ja dieselin hinnassa) 200 miljoonaa, annetaan 100 miljoonaa hankintatukea tänä vuonna auton ostajille ja varmaankin jotain pitää antaa niillekin, jotka ovat hiljattain menneet kallisveroisen auton ostamaan. Ja hokkuspokkus ja simsalabim: näillä tempuilla autoilijoilta tuleekin rahaa niin, että saadaan kaikki tämä ja tietkin vielä kuntoon. Siis: hankalat asiat toisten hoitoon ja velat saataviksi.

Kumpaan sinä uskot enemmän: professoriin vai taikuriin?

Teksti: Tapio Eronen