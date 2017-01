Vesilahtelaista arkea kuvattiin Japanin televisioon

Suoniemen perheen perustorstai esitettiin miljoonille

Lokakuun 13. päivä oli Suoniemen perheessä aivan tavallinen torstai. Äiti Susanna söi aamupalaa lehteä lukien, lapset lähtivät taksilla kouluun ja lähtiessä halattiin. Antti-isä vei Severin päiväkotiin. Iltapäivällä Sanni kävi ratsastamassa ja Samuel treenasi rullasuksilla. Topi auttoi äitiään kauppareissulla. Kaikki siis tekivät normaaleja, jokapäiväisiä juttujaan. Ainoa poikkeava asia oli se, että heidän päivänsä näkyi tapaninpäivänä useammalle miljoonalle japanilaiselle television välityksellä.

TV Shizuoka, japanilaisen 3,5 miljoonan asukkaan Shizuokan kaupungin tv-kanava saapui Vesilahteen ja Suoniemien kotiin taltioimaan heidän perheensä arkea. Kuvauspäivästä syntyi tunnin mittaisen ohjelma Opi Suomesta.

Televisioyhtiö etsi Facebookissa suomalaista perhettä ohjelmaan ja hakemus osui Susanna Suoniemen silmään. Hän kirjoitti lyhyen viestin Helsingissä asuvalle koordinaattorille ja esitteli siinä perheensä. Jonkin ajan kuluttua saapui ilmoitus, että Suoniemet on valittu ohjelmaan.

Opi Suomesta -ohjelmassa käsiteltiin sitä, kuinka Suomessa naiset yhdistävät työ- ja perhe-elämän. Japanissa syntyvyys on laskenut ja erityisesti nuoria naisia aihe mietityttää.

– Kuvausryhmän jäsenet olivat vaikuttuneita siitä, että meillä Suomessa miehetkin osallistuvat kotitöihin ja lastenhoitoon. He olivat myös hyvin kiinnostuneita maksuttomasta neuvolatoiminnasta ja muista yhteiskunnan palveluista lapsiperheille, Susanna Suoniemi kertoo.

Kameramies, äänimies, ohjaaja, tuottaja ja tulkki saapuivat Suoniemien kotiin Mukulamäkeen aamukuudelta. Erityisesti heitä kiinnosti Sannin, 12, päiväohjelma. Kuvausryhmä seurasi kuudesluokkalaista kouluun ja taltioi muun muassa matikantuntia ja ruokailun. Koulun jälkeinen matka Kirkonkylän koululta kirjastolle kuvattiin myös. Susanna Suoniemi kertoo, että hän tahtoi esitellä japanilaisille monenlaisia hienoja suomalaisia asioita, kuten kirjaston.

– Oli se vähän ihmeellistä, tuumaa Sanni häntä seuranneesta kuvausryhmästä.

Susanna Suoniemi kertoo olleensa yhteydessä Vesilahden kuntaan, joka lahjoitti japanilaisille Vesilahti-kirjat ja peurakellot. Hänen työnantajansa Fazer taas muisti vieraita Muumikekseillä ja salmiakilla. Myös Mesimestareiden hunajaa ja Kauneuskeskus Nina Ortizin lahjoittamia kauneudenhoitotuotteita lähti kuvausryhmän mukana Japaniin.

Perheen lapsia ja aikuisia haastateltiin paljon. Kysymyksiä esitettiin muun muassa osallistumisesta kotitöihin ja lasten tiskikoneen tyhjennystä kuvattiin. Kuvausryhmää huvitti suuresti se, että perheen isäkin imuroi. Käsittelyssä oli myös lasten keskenään viettämä aika aikuisten ollessa töissä. Keskustelut käytiin suomeksi Yoshiko-tulkin avustuksella.

Suoniemet tulivat mainiosti juttuun japanilaisten kanssa ja osan kanssa he pitävät yhteyttä edelleen Facebookin välityksellä.

– Kuvausryhmäläiset olivat aurinkoisia ja iloisia sekä ystävällisia ja hyväntuulisia, Antti Suoniemi kertoo.

Päivä kuvattavana oli antoisa, mutta pitkä.

– Kuvaaminen alkuun jännitti ja tuntui oudolta, mutta päivän mittaan tilanne muuttui luontevammaksi ja kameran olemassaoloonkin tottui. Ja päivästä kehkeytyi varsin elämyksellinen päivä. Kuvausryhmä tuli aamulla kuudelta ja lähti kahdeksan maissa illalla. He olivat Suomessa viikon ja kävivät muun muassa kuvaamassa Kangasalla neuvolatoimintaa, kertoo Susanna Suoniemi.

Valmista ohjelmaa Suoniemet eivät vielä ole nähneet, vaikka sitä on jo esitetty Japanissa. Muutamia kuvakaappauksia heille kuitenkin on lähetetty. Suoniemet saavat ohjelman nähtäväkseen sen jälkeen, kun kaikki esityskerrat Japanin televisiossa on näytetty.