Trumpia monesta kulmasta

Meksikon rajalle rakennetaan muuri, kauppasopimukset puretaan ja aborttineuvonnalta viedään rahat.

Donald Trump on ehtinyt herättää maailmanlaajuista hämmennystä sekä ennen presidentiksi valintaa että sen jälkeen.

Lempäälän lukio tarttui kaikkia puhuttavaan aiheeseen ja järjesti Minne maailma on menossa -tilaisuuden.

Trumpin lisäksi puheenaiheena olivat muun muassa Brexit sekä tulevat vaalit Euroopan maissa, missä popilismi ja äärioikeisto ovat saaneet näkyvää jalansijaan.

Juontajina toimineet Tuuli Lounela ja Silja Piispanen haastattelivat kahta politiikan tutkijaa, emeritustutkija Unto Vesaa ja The Ulkopolitist-lehden toimituspäällikkö Matti Pesua.

Trumpin ristiriitaiset puheet herättivät paljon keskustelua. Trump sanoi vastustavansa Irakin sotaa, vaikka oli sitä kannattamassa.

– Hän on korottamassa puolutuksen ja poliisin menoja, ydinaseista hän on pitänyt löysää puhetta, mikä on huolestuttavaa. Terrorismia vastaan hän on sitoutunut käyttämään voimakkaita keinoja, joten siltä osin sota varmaan hyvinkin jatkuu, pohdiskeli Unto Vesa.

Matti Pesu arvioi, että kenraalien suosikkiehdokas Trump kiihdyttää Yhdysvaltojen aseteollisuutta.

– Hän haluaa saada Amerikan pyörimään ja aseteollisuus on yksi teollisuuden ala muiden joukossa.

Yleisön joukosta esitetty kysymys, edustaako Trump mitään hyvää, sai tutkijat mietteliäiksi.

– Ehkä molemmissa leireissä niin kuin myös Suomessa on tiettyä empatian puutetta. Ihmiset kokevat, ettei heitä ole huomattu. Trump edustaa ihan aitoja huolia mitä heillä on, Pesu totesi.

– On paradoksi, että monimiljonääri osaa puhutella kolhituimpia ihmisiä uskottavalla tavalla. Kun tullaan Trumpin kovaan ytimeen, niin hän on ajamassa veroleikkauksia, jotka hyödyttävät rikkaimpia, Vesa totesi.

Videotallenteelta nähtiin tunnelmia New Yorkista Trumpin virkaanastujaispäivänä. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kertoi toisessa videohaastattelussa, miten Trump hänen arvionsa tulee vaikuttamaan Euroopassa. Lisäksi nähtiin pirtsakka katugallup.