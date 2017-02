Kisalle kotona tappio ja voitto

Kisa – KeuPaHT 3 – 5, Kisa – IPK 4 – 1

Pelien henget: Kaksi äärimmäisen tärkeää kotipeliä tuotti Kisan Mestis-reppuun kolme lisäpistettä, joiden avulla tavoite pudotuspelipaikasta elää ja voi hyvin. Keuruutakin vastaan lempääläisillä olivat omat saumansa voittoon, mutta löperyys puolustuspäässä tuhosi pistehaaveet.

Iisalmi on Mestiksen jumbona, joukkue on vaihtanut valmentajansakin tuoreesti, mutta Lempäälässä joukkueen henkinen kantti näytti heikolta. Kisa oli pelissä terävämpi ja voitonnälkäisempi. Koko joukkueen hyvä tsemppihenki oli tärkeä avain voittoon.

Kisa kesti saranahetket: Kisan valmentaja Miikka Kuusela tykkää käyttää kommenteissaan termiä ”pelin saranakohta”. Kuusela tarkoittaa saranoilla niitä hetkiä, joiden aikana pelit ratkeavat.

– Iisalmi-pelissä Seppäsen Jannen avausmaali oli yksi saranakohta ja toinen oli hyvin tapetut alivoimapelit, nimesi Miikka Kuusela kaksi ratkaisupaikkaa.

Seppäselle tärkeä onnistuminen: Viime vuoden Ilveksen A-nuorten runkopelaaja ja pistehai Janne Seppänen on käynyt kovan polun totutellessaan miesten maailmaan. 35 otteluun on syntynyt kolme maalia ja yhdeksän syöttöä. Osuma IPK:ta vastaan oli osittain onnenkantamoinen, mutta kaikki lasketaan. IPK-pelissä Seppänen merkkautti tehot 1+1. Hänellä on potentiaalia nousta kevään yhdeksi ratkaisupelaajista.

HPK-hyökkääjä Julius Valtonen palasi pitkältä loukkaantumistauoltaan Keuruu-otteluun ja iski kahteen erään kolme osumaa, mutta sen jälkeen alkoi vanha vamma vaivata ja nuoren miehen peli jäi kahden erän mittaiseksi.

Rosteri kapenee: Runkosarjan lähetessä loppuaan ja siirtorajan deadlinen (15.2.) lähestyessä on Kisankin leirissä herätty siihen huoleen, että joukkueen pelaajarosteri on aika kapea. Uusia hankintoja tapahtunee viimeisellä siirtoviikolla. Neuvottelut liigaseurojen kanssa tulevat olemaan tiukat, keiden pelaajien sallitaan jäävän Lempäälään. Jokerikortteja LeKi-pakassa on useita kappaleita, kuten vaikkapa hyvin Mestiksen puolella pinnoja takonut Tapparan Anton Levtchi.

Mitä seuraavaksi?: Kuluvalla viikolla pelataan Turussa rästipeli TuTo vastaan Kisa. Sitten Mestis pitää vajaan viikon paussin peleistä.