Rauma juotti Loiskeelle tappion kalkkia

Sääksjärven Loiskeen futsalmiehistö kävi tiukan kamppailun FC Raumaa vastaan, mutta alun uinailuhetki kostautui kitkeränä kotappiona lukemin 4 – 5. Rauma on sarjakakkonen ja himoaa päästä liigakarsintoihin, Loiske puolestaan on sijalla yhdeksän, ja pyrkii pitämään putoamisviivan takanaan keinolla millä hyvänsä.

Ottelun alku oli lempääläisittäin karsea. Edellisviikonlopun kaksi peliä ja niissä saadut kolhut kavensivat joukkueen treenirosteria, joten valmistavat harjoitukset jäivät torsoiksi. Rauma-pelin alussa Loiske oli syväjäässä ja vastustaja karkasi kolmen maalin karkumatkalle, jota Loiske pikkuhiljaa aloitti kuroa kiinni,

Markus Sairiala ja Samuli Salminen pölläyttivät 13. minuutilla maalit minuutin sisään ja taistelu pisteistä käynnistyi toden teolla. Sairiala toi vielä oranssipaidat 3 – 3:een, mutta taas Rauma toisen jakson alussa nykäisi kahden maalin kaulan, jota isäntäseura ei kiinni saanut, huolimatta loppuhetken Sami Vartiaisen osumasta.

Raumalla pelasi kaksi ex-loiskelaista eli Ukko Rimmi ja Jere Kyrkkö, jotka kummatkin esiintyivät edukseen entisessä kotihallissaan.

Kauden lähetessä ratkaisuhetkiään, on Loiskeen tehot jääneet kokeneiden pelaajien harteille. Sairiala on ollut koko kauden ajan joukkueen tukipylväs numero yksi. Kenkänsä jo useampaan otteeseen pukuhuoneen naulaan ripustanut konkari Sami Vartiainen on ollut arvokas lisä viime peleihin. Samuli Salmiselle kuluva kausi on ollut läpimurto maan kansalliseen futsaleliittiin. Nuorempien pelaajien tehohanat sen sijaan ovat pahaenteisesti tukossa. Onnistumisia seuraavissa viidessä pelissä Loiske kaipaa leveältä rintamalta, jottei putoamispeikko ala ahdistella liian tuttavallisesti.

Loiskeella on jäljellä pelit Zenithiä, Joutsaa, Turkua, Poria ja Valkeakoskea vastaan. Kolmella kolmen pisteen voitolla sarjapaikka lienee saletissa.