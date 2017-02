5C ja yöllinen seikkailu pääkirjastossa

– Onpa pieni pää, 5-vuotias Melissa Korkeakoski hämmästelee silittäessään Oulaa.

– Ihana pikkukoira, 6-vuotias isosisko Jasmin huokaisee.

Oulalla on yllään villaslipoveri ja se jos mikä herättää ihmetystä ja ihailua.

– Oula on aika viluinen, eikä se syksyllä haluaisi lähteä ulos, Oulan emäntä, kirjastonhoitaja Greta Hansén-Haug selventää.

Jasmin istahtaa pehmusteelle Oulan viereen lattialle ja ryhtyy tavaamalla lukemaan valitsemaansa kirjaa. Jasmin on eskarilainen, siis siinä iässä, kun näitä asioita harjoitellaan. Varsinaisia lukuvaikeuksia hänellä ei ole, lukeminen vain on vielä verkkaista ja tekstauskirjaimet hänestä erityisen kinkkisiä, mutta kirjaan Jasmin tarttuu aina mielellään.

Jasmin, Melissa ja äiti Heli Korkeakoski innostuivat tulemaan Oulan vastaanotolle kuultuaan, että Lempäälän pääkirjastolla työskentelynsä on aloittanut lukukoira Oula.

4,5-vuotiaan whippet Oulan tehtävä on kuunnella, kun lukemista harjoitteleva lapsi lukee ääneen. Jutun juju on siinä, että koiran kanssa lapsi voi lukea rauhallisessa ympäristössä ilman pelkoa virheisiin puuttumisesta. Greta Hansén-Haug on lukutuokioissa paikalla, mutta seuraa tilannetta vain sivusta.

– Ajatuksena on, että Oula on tukemassa lukemaan oppimista ja lukuharrastusta. Lukukoiria on jo jonkin verran maailmalla ja Suomessa. Alkunsa toiminta on saanut Yhdysvalloissa, missä Oulankin olisi mahdollista suorittaa virallinen R.E.A.D. eli Reading Education Assistance Dog -lukukoiratutkinto.

– On lukukoiria, jotka on koulutettu esimerkiksi katsomaan lasta kohti tämän lukiessa, mutta me emme ole lähteneet siihen. On mukavampaa Oulallekin, kun ei tarvitse suorittaa.

– Tämä on ollut haaveeni useamman vuoden. Olen odottanut sitä, milloin Oula olisi valmis ja tätä saisi ryhtyä toteuttamaan.

Oulaa Hansén-Haug kuvaa rauhalliseksi ja lapsihenkiseksi. Ainakin se silminnähden nauttii saamastaan huomiosta. Sopiva lukukoira siis.

– Oula on pennusta asti tottunut tulemaan toimeen lasten kanssa, ja jos vaikka tarharyhmä tulee kadulla vastaan, Oula selvästi innostuu.

– Oulalla on tassuvamma, joka estää juoksuharrastuksen. Takajalasta on amputoitu kaksi varvasta, eikä Oula enää pääse radalle, joten olemme yrittäneet keksiä muuta, Greta kertoo.

Lukutuokio kestää 15-20 minuuttia ja se järjestetään sovittuna arki-iltana.

– Toiminta alkoi vasta hiljattain, mutta yhteydenottoja ja varauksia on tullut jo hyvin. Ajat tahtovat loppua kesken. Tällä hetkellä lukutuokioita on yhdestä kahteen viikossa, ja niissä on yksi lukija kerrallaan, mutta muutamme määriä, kun pidemmälle päästään. Oula vielä harjoittelee.