Marika Lehtimäki hyppäsi crosskart-kisoihin

Lempääläisellä autourheiluharrastaja Marika Lehtimäellä on pitkä kokemus suositusta Jokamies- eli ”Jokkari”-kisoista ja menestystäkin naiselle vuosien varrella on tullut. Uuden viehätyksen hän löysi crosskart-luokasta, missä takana on ensimmäinen otatus SM-sarjassa.

– Marttilassa osallistuin elämäni ensimmäisen kerran tämänsorttiseen kisaan. Mukava kokemus oli, vaikka kello ei ajostani kauheasti tykännytkään, naureskeli Marika ensikokemustaan, joka päättyi lopulta 16. sijaan.

Crosskart -autolla voi ajaa sekä kesällä että talvella. Crosskart tarkoittaa putkirunkoista autoa, jossa on moottoripyörän moottori. Autot ovat suunniteltu kulkemaan soralla, asfaltilla, lumella ja jäällä. Marika Lehtimäen auto on 750 kuutioinen Suzukin moottoripyörän moottorilla varustetu virtaviivainen menopeli.

Crosskarteilla on ajettu kilpaa Ruotsissa ja Norjassa 80-luvulta lähtien, missä laji on todella suosittu. 2000-luvun myös Baltian maat tulivat mukaan. Suomeen crosskartit rantautuvat kilpaluokaksi kaudelle 2012. Crosskartin pääasiallisena tarkoituksena on toimia ponnistuslautana nuorille kuljettajille, jotka haluavat ajaa soralla rallityyliin vauhdikkaasti ja turvallisesti kilpaa, laji on periaatteessa kartingia vastaava.

– Olen lajissa uranuurtaja, sillä olen ensimmäinen ja tällä kertaa myös ainut naiskuski crosskartin SM-sarjassa. Talvella ajetaan kolme ja kesällä seitsemän osakisaa, jotka on tarkoituksenani käydä läpi, Marika Lehtimäki tuumii, eikä sen kummempia tulostavoitteita kisaamiselleen ensimmäisellä kaudella aseta.

– Ajovirheitä pitää kyetä karsimaan, löysi Marika yhden parantamisen paikan jatkoa ajatellen.

Seuraava SM-osakisa käydään Hyvinkäällä 11. helmikuuta.