Missä kulttuurin kuluttajat?

Lempäälän kunnan järjestämässä itsenäisyysjuhlassa puheen pitänyt kunnanvaltuutettu Usko Gullstén loi kuulijoilleen katsauksen juhlan pitopaikkaan, vuonna 1958 rakennettuun Kanavan kouluun, jossa hän toimi pitkään lukio-opettajana. Lempäälän lukio ei enää toimi talon tiloissa ensi syksynä, jolloin se aloittaa syyslukukautensa vuokralaisena Tredun tiloissa Valkeakoskentien varressa.

Lempäälän kunnassa haetaan tällä hetkellä Lempoisiin kolmatta yläkoulun paikkaa. Vaihtoehtoja on kunnanvaltuuston seminaarin perusteella seuloutunut neljä, ja ensi syksynä päätetään, mihin yläkoulu Lempoisissa tulee.

– Tämä koulurakennus on yksi vaihtoehto. Tontti on hyvällä paikalla. Rakennus voidaan peruskorjata yläkoulun tarpeisiin. Se voidaan purkaa ja rakentaa uusi koulu entisen tilalle. Se voidaan saneerata muihin tarkoituksiin. Se voidaan saneerata muihin tarkoituksiin. Se voidaan purkaa ja rakentaa jotain muuta tälle tontille, esimerkiksi kerrostaloja, Gullstén luetteli vaihtoehtoja.

Vanhemmaksi lehtoriksi kouluun syksyllä 1972 tullut Gullstén muisteli koulun olleen silloin yksityinen Lempäälän-Vesilahden yhteiskoulu, jossa oli viisivuotinen keskikoulu ja lukioluokat.

Gullsténin saapumisen aikoihin Lempäälään, peruskoulukin teki tuloaan. Kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 1975, että kunnan koulutussuunnitelma rakennetaan kunnallisen koulutusjärjestelmän pohjalta, yläaste toimisi Hakkarissa ja lukio sisällytettäisiin kunnan koululaitokseen.

– Koulumuodosta väännettiin kovasti kättä. Yhteiskoulun kannatusyhdistyksen kokoukset tässä salissa olivat kiihkeitä. Kannatusyhdistyksen jäsenistä osa halusi, että yhteiskoulu jatkaa yksityisenä kouluna, osa taas halusi koulun siirtämistä kunnan koulujärjestelmään. Vuonna 1976 yhteiskoulun kannatusyhdistys luovutti yhteiskoulun ylläpito-oikeuden sekä kiinteistön varoineen ja velkoineen miljoonalla markalla Lempäälän kunnalle.

Koulu-uudistuksessa syntyi kunnan omistama Lempäälän lukio ja yläaste, jotka jatkoivat toimintaansa syyslukukaudelta 1976 alkaen samassa rakennuksessa.

Hakkarin koulukeskus valmistui peruskoulun yläasteeksi syyslukukaudeksi vuonna 1983. Lukioluokat jäivät Kanavan koulun tiloihin. Lempäälän kansalaisopisto ja Katajan erityiskoulu tulivat pohjakerroksen vapaiksi jääneisiin tiloihin.

Syksyllä 1982 lukio siirtyi kurssimuotoiseen opiskeluun. Opetushallitus hyväksyi uuden opetussuunnitelman tammikuussa 1994. Lempäälän lukio muuttui luokattomaksi lukioksi. Valinnaisuus lisääntyi vähitellen.

Tämänhetkisen koulutuspolitiikan Gullstén näkee olevan menossa hyvään suuntaan maan hallituksen leikkauksista huolimatta.

– Rakenteellisia uudistuksia on ollut ja on edelleenkin pakko tehdä. Lukiot ja ammatilliset koulut tekevät yhteistyötä. Kaksoistutkintoja, ylioppilastutkinto ja ammattitutkinto, voidaan suorittaa samanaikaisesti. Ammatillisista kouluista on mahdollisuus edetä vaikka yliopistoihin ja korkeakouluihin. Ei ole enää umpiperiä. Yliopistot ja korkeakoulut hakeutuvat yhteen kuten Aalto-yliopistossa Helsingissä on tapahtunut tai Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yritys hakeutua hallinnollisesti yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhteistyötä Tampereella on tehty jo pitkään näiden oppilaitosten välillä.