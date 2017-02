Syksy kutsuu pihahommiin. Jos risuja, haravoituja lehtiä ja pilaantuneita omenia ei pysty käsittelemään omalla tontilla, kannattaa ne koota peräkärryyn ja suunnistaa Pirkanmaan jätehuollon jätteenkäsittelykeskuksiin Nokian Koukkujärvelle tai Tampereen Tarastenjärvelle. Pelkkää puutarhajätettä sisältävät peräkärrykuormat otetaan siellä maksutta vastaan.

Myös monet kunnat järjestävät risujen ja haravointijätteen vastaanottotempauksia syksyisin.

– Risut, haravoidut lehdet ja omenat tulee pitää erillään toisistaan, koska niillä on omat purkupaikkansa ja jatkokäsittelynsä, kertoo ympäristökouluttaja Päivi Koro Pirkanmaan Jätehuollosta.

– Kippauspaikat on merkitty opasteilla, ja vaaka-asemalla voi tiedustella paikkaa tarkemmin, sanoo Pirkanmaan Jätehuollon aluepäällikkö Tero Haapala.

Peräkärryyn voi lapioida paluumatkalle jätteenkäsittelykeskuksesta kompostimultaa. Multa sopii nurmikon kasvualustaksi ja ravinteikasta maata sietäville kasveille viherrakentamiseen. Jätteenkäsittelykeskuksissa myydään myös männynkuorikatetta.

Pirkanmaan Jätehuollon omilla jäteasemilla ei Parkanoa lukuun ottamatta oteta tilanpuutteen vuoksi vastaan risuja tai pihan haravointijätettä.

Lempäälän kunta ottaa vastaan maksutta oksia ja risuja sekä lehtiä ja muuta haravointijätettä Moisiolammentien päässä olevalla maankaatopaikalla tarkoitukseen osoitetulla alueella lähellä jäteasemaa.

Myös Vesilahdessa on otettu vastaan pihajätteitä.

– Lehtijätteelle on osoitettu aiemmin paikka Lammasniementien varressa. Sinne on saanut viedä kuormia, mutta siellä on tullut ongelmia, kun tuodun täyttömaan mukana on ilmennyt jättiukonputkiongelma, sanoo Vesilahden teknisen toimen palvelusihteeri Sari Hietala.

– Nyt kehotamme ihmisiä viemään risut Viikarin hallille haketettavaksi ja kompostoimaan lehdet omalla tontilla.