Hyvännäköinen ja hienolla paikalla

Lempäälän nykyisessä lukiossa lakitetaan keväällä ylioppilaat viimeistä kertaa. Oppilaitoksen seuraava lukuvuosi aloitetaan 10. elokuuta nimittäin uudella kampuksella osoitteessa Valkeakoskentie 19. Lempäälän kunnan edustajana työmaakokouksiin ahkerasti osallistuva rehtori Erkki Hytönen on syystäkin tohkeissaan.

– Että sain tämänkin työurallani vielä kokea. Uudisosa on komea, ja kaikki saneerataan viimeisen päälle, hän myhäilee lukion tulevaisuuden näkymistä.

Yhtä otettu on vastaava työnjohtaja Harri Tourunen Lujatalo Oy:stä:

– Ei näin hienolle paikalle saisi koulua rakentaa, jos tässä ei olisi koulua jo aikaisemmin ollut, hän huoahtaa sisäpintojen tekovaiheeseen edenneessä koulukiinteistössä.

Toden totta. Jos sijaitsee lukio jo nykyisellään kauniisti kanavan partaalla, uuden Lempäälän lukion ja Tredun yhteisen toisen asteen koulutuskeskuksen, Virta-kampuksen ympärillä virtaa vettä peräti kolmella kyljellä. Luonnonkauniilla paikalla oleva koulutuskeskus sijaitsee Ahtialanjärven niemitontilla Lempäälän keskustan tuntumassa. Onneksi arkkitehti on ollut ajan tasalla: näkymät suurista lasiseinäisistä maisemaikkunoista ovat huikeat. Täällä silmä lepää.

Kesäkuun loppuun mennessä kaiken pitäisi olla valmista. Rakennushankkeen yhteydessä nykyinen päärakennus on perusparannettu ja laajennettu siten, että Tredun Lempäälän toimipisteen sekä Lempäälän lukion opetus voi tapahtua samassa toimipisteessä. Peruskorjaus- ja laajennushankkeessa Lujatalo on korjannut oppilaitoksen vanhat 4 000 neliön tilat ja rakentanut lisäksi uusia tiloja noin 5 300 neliötä. Jatkossa myös ensi kesäkuussa toimikautensa aloittava Lempäälän kunnanvaltuusto kokoustaa täällä monitoimisalissa. Myös Pirkan Opiston tiloja tulee kampukseen.

Valmis rakennuskokonaisuus on yhteensä 9 880 bruttoneliötä, josta kokonaan uuden laajennuksen osuus on 6 022 bruttoneliötä. Lukion käyttöön tulee 4 248 neliötä ja Tredun käyttöön 3 788 neliötä. Tavoitteena on kaikkien oppilaitoksen tilojen mahdollisimman suuri yhteiskäyttö sekä opetuksen että tilankäytön monipuolistuminen ja tehostuminen. Hankkeen investointikustannukset ovat noin 18,4 miljoonaa euroa, josta Tredun osuus on noin 8,1 miljoonaa euroa ja Lempäälän kunnan 10,28 miljoonaa euroa.

Luonnonläheisyys näkyy Virta-nimen lisäksi monella eri tavalla. Kampus-alueen runsaan kahden hehtaarin tontti sijaitsee Ahtialanjärven rannalla Natura-alueella, minkä vuoksi rakentamisessa on huomioitu erityisen tarkasti ympäröivä luonto ja eläimistö. – Toimimme pohjavesialueella sekä lintujen pesimäalueiden läheisyydessä. Sen vuoksi kovaääniset työvaiheet on tehty ja tehdään ennen lintujen tärkeää pesimävaihetta tai sen jälkeen, sanoo Tourunen.

Kampuksen kokonaisopiskelijamäärä on mahdollista nousta noin 750 opiskelijaan. Koska lukion tilat kasvavat nykyisestään, myös oppilasmäärää on mahdollista portaittain kasvattaa. Ensin oppilasmäärä kasvatetaan nykyisellä 7,4:n keskiarvolla 320–330 oppilaaseen ja edelleen päälle 400:n.

Voimme jatkossa ottaa sisään vuosittain 130 oppilasta, kun tähän asti sisään on otettu 110–115 oppilasta, Hytönen sanoo.

Kysyntää on; hiljattain järjestetyssä lukion esittelyillassa oli ennätyssuuri osanotto.

Kaksikerroksinen, punatiilinen koulurakennuskompleksi muodostuu useasta osasta. Ensimmäisen kerroksen E-osassa Valkeakoskentien vieressä tulee lukiolle muutama luokkahuone: musiikki ja biologia, josta on suora yhteys luontoon. Lukio kuuluu Globe-oppilaitosten verkkoon, josta merkkinä Ahtialanjärvelle tulee tutkimuslautta ja katolle sääasema ja aurinkopaneeleita. Tredulle tilee Atk-luokkia, matkailulinja ja entiseen liikuntasaliin lähihoitajakoulutus ja opiskeluhuollon tiloja. Kerroksessa on lisäksi muun muassa kirjasto, merkonomikoulutuksen harjoituskauppa, informaatiotila, lukusali ja neuvottelutila.

E-osan toiseen kerrokseen entisen liikuntahallin toiseen kerrokseen sijoittuu aineenopetustiloja. Lukio saa sinne viisi reaaliaineiden luokkatilaa sekä lukusalin ns. hiljaisen työn tilaksi. Opetustiloja on tarkoitus käyttää ristiin. Lukion oppilasmäärä luokkaa kohden on keskimäärin 36 oppilasta. Tredun luokat ovat pienempiä.

A-, B-, C- ja D-osien ensimmäisestä kerroksesta saneerataan osa Tredun sisustustekstiilialalle ja tekstiilialalle sekä Pirkan Opistolle. Lukion tiloihin toteutetaan 160 neliön monitoimisali sekä 42-paikkainen yleisölehteri. Sieltä yleisö voi seurata AV-tekniikalla varustetussa monitoimisalissa kokoontuvan kunnanvaltuuston kokouksia, ja Pirkan Opisto voi siellä järjestää tapahtumia.

– Ylioppilaskirjoituksia ei järjestetä monitoimisalissa, vaan kolmessa siirtoseinällä varustetussa luokassa toisessa kerroksessa. Sinne mahtuu 80-90 kirjoittajaa. Sitä suurempi porukka voi kirjoittaa liikuntasalissa, johon sopii 150 kirjoittajaa. Molemmissa on sähköisten ylioppilaskirjoitusten varustus.Uusissa tiloissa voimme jatkossa järjestää ylioppilasjuhlat, joihin mahtuu istumaan yhteensä 550 ihmistä, Hytönen sanoo.

Ensimmäiseen kerrokseen tulee keittiö, ruokala, Tredun kiinteistönhoidot tilat ja näyttämökoroke. Niin sanottuun auditorioportaikkoon tulee sata istuinpaikkaa ja sen yläpuolelle toiseen kerrokseen toiset sata.

Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu myös kuvataideateljee pimiöineen. Uusi liikuntasali soveltuuu ylioppilaskirjoituksiin, sillä se on kooltaan 554 neliötä. Se on jaettavissa kahtia. Kunta vuokraa sitä seuroille ja yhdistyksille muuhun liikuntakäyttöön kuin palloilulle. Samassa yhteydessä on 200 neliön kuntosali. samassa kerroksessa ovat opiskelijoiden itsensä suunnittelemat oppilaskunnan tilat sekä Tredulle että lukiolle.

A-, B-, C- ja D-osien toisessa kerroksessa maisemat pääsevät oikeuksiinsa. Lukiolla on siellä kuusi luokkatilaa, joita voi muokata eri tarpeisiin siirtoseinillä. Täällä ovat hallintotilat opettajainhuoneineen.