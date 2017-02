Aito Säästöpankki avaa uuden konttorin maanantaina

Aito Säästöpankki avaa ensi maanantaina, helmikuun 13. uuden konttorin Lempäälään.

– Aito Säästöpankissa asiat tehdään omalla tavalla: kun monet pankit rajoittavat palveluaikojaan, vähentävät henkilöstöä ja sulkevat konttoreitaan, Aito Säästöpankki rekrytoi ja avaa uusia toimipisteitä, toteaa Kristiina Mäkelä, Lempäälän uuden konttorin johtaja.

Lempäälä on virkeä kunta, joka on kasvava ja elinvoimainen asuinpaikka etenkin monelle lapsiperheelle. Hyvät palvelut ja kulkuyhteydet houkuttelevat muuttajia.

Tämän vuoksi Lempäälä on Mäkelän mukaan Aito Säästöpankille luonteva kohde konttoria ajatellen.

– Vaikka Aito Säästöpankilla on jo entuudestaan paljon asiakkaita Lempäälässä, on keskustasta toistaiseksi puuttunut Säästöpankin konttori.

– Lempäälä on ollut mielessämme jo jonkin aikaa, koska meillä on Tampereella ja ympäryskunnissa jo yhteensä 13 konttoria, muun muassa Valkeakoskella sekä Pälkäneellä ja Kangasalla. Haluamme olla siellä, missä asiakkaammekin ovat, sillä olemme aidon palvelun pankki.

Uuden konttorimme tarkoituksena on Aito Säästöpankin toimintaperiaatteen mukaisesti tuoda palvelut lähelle asiakasta ja olla näin mukana kehittämässä Pirkanmaata yhä vetovoimaisemmaksi paikaksi asua, Kristiina Mäkelä jatkaa.

Lempäälän konttori tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita: säästämisen ja sijoittamisen palvelut, lainapalvelut sekä yrityspankkipalvelut. Myös pankkilakimiehen palvelut ovat käytettävissä esimerkiksi testamentin, perunkirjoituksen tai avioehdon laatimista varten.

Pankkipalveluiden lisäksi konttoriin tulee Säästöpankkien kiinteistönvälitysketjun Sp-Kodin toimipiste. Yhteensä konttorissa työskentelee kaksi vakituista rahoituspäällikköä, asuntovälittäjä ja konttorinjohtaja.

– Lempäälän pankkipalvelut saa joustavasti ajanvarauksella kaikkina arkipäivinä klo 8–20 ja myös viikonloppuisin, jotta työssäkäyvien ei tarvitse ottaa vapaata pankissa käymistä varten.

Kiireisen arjen helpottamiseksi pankki tulee tarvittaessa myös asiakkaan luo.

– Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea olemalla liikkuvia ja joustavia palvelussamme. Pankkiasioita ei ole aina pakko tulla hoitamaan konttoriin, vaan halutessaan meidän ihmiset tulevat myös asiakkaan kotiin hoitamaan pankkiasioita. Yritysasiakkaita tulemme mielellämme tapaamaan yrityksen omiin tiloihin, Mäkelä kertoo.

Aito Säästöpankin menestyksen takana on tasainen kasvu. Pankki sai vuoden 2017 aikana yli 4 000 uutta asiakasta.

– Olemme iloisia huomatessamme, että kaikenikäiset asiakkaat ovat valinneet Aito Säästöpankin omaksi pankikseen. Pankkiimme on tullut asiakkaaksi yhä enemmän myös nuoria aikuisia. Parhaimpina viikkoina meille tulee 100 uutta asiakasta. Tästä luottamuksesta olemme erittäin kiitollisia kaikille asiakkaillemme, Mäkelä sanoo.

Konttorin avajaisissa on kakkukahvit tarjolla koko päivän. Avajaistapahtumaa vietetään klo 16-19 konttorin pihalla. Tarjolla on lättyjä ja paikalla on Olaf-lumiukko leikittämässä ja liikuttamassa lapsia.