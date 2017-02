Avoimia työpaikkoja löytyy enemmän kuin vuosiin

Lempäälän ja Vesilahden alueelta löytyi nopealla nettihaulla vajaat 100 avoinna olevaa työpaikkaa.

Tarjoama kattaa yllättävän laajan ammattivalikoiman. Huomionarvoista on yksityisten yritysten suuri osuus kokonaistarjonnasta.

Leijonanosaan paikoista vaaditaan ammattikoulutus ja useimmiten myös jonkin verran työkokemusta.

Elerik Oy Lempäälästä hakee palvelukseensa sähköasentajaa.

Toimitusjohtaja Risto Kuttila kertoo yrityksen yleisesti odottavan työpaikkaa täytettäessä hakijalta sopivuutta työyhteisöön, asiakaspalveluhenkisyyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

– Työt pitää ottaa vakavasti, mutta silti saa olla pilke silmäkulmassa.

Sähköasentajan tehtävää täytettäessä yrityksellä on lisäksi erityisvaatimuksia.

– Odotamme, että hakijalla on useamman vuoden laaja-alainen kokemus erityisesti teollisuuden sähköasennuksista ja kunnossapitotöistä. Lisäksi työssä vaaditaan ongelmanratkaisukykyä, Kuttila kertoo.

Sähköasentajan paikkaan haku alkoi viime maanantaina ja parissa päivässä tehtävään tuli kahdeksan hakemusta.

Haku päättyy 17. helmikuuta.

Lempäälässä oli vuoden vaihteessa työtä vailla 1 346 henkilöä. Vesilahdessa työttömiä työnkaijoita oli 259.

Vastaavasti työpaikkoja oli tarjolla 70.

Pirkanmaalla työttömyys piinaa pahiten Tamperetta, missä on koettu teknologiateollisuuden takapakkeja ja minne muualta maasta on suunnattu työnhakuun. Tampereella työ vailla oli vuoden vaihteessa 20 999 eli melkein Lempäälän asukasluvun verran.

Nyt työpaikkojen määrä on kuitenkin kasvussa. Viime vuoden lopulla työpaikkoja oli Pirkanmaalla 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli suurempi kuin kertaakaan 2008 jälkeen, joten suunta on parempaan päin.

Avoimia työpaikkoja Lempäälässä ja Vesilahdessa

Lempäälä:

Kuorma-autonkuljettaja

Baaritarjoilija

Lastenhoitaja

Lähihoitaja

Monipalvelutyöntekijä

Sähköasentaja

Palveluvastaava

Ravintolatyöntekijä, useita

Kahvilatyöntekijä

Taksinkuljettaja

Huvipuistotyöntekijä

Lähihoitaja, useita

Sairaanhoitaja, useita

Kahvilapäällikkö

Huoltoasematyöntekijä

Apulaisrehtori

Valmistuspäällikkö

Puheterapeutti

Lastentarhanopettaja

Katsastaja, useita

Sairaanhoitaja-hoivayrittäjä

Toimintaterapeutti

Kulutusosamyyjä

Myyntiedustaja

Ryhmäliikuntaohjaaja

Ohjaaja

Baaritarjoilija

Kassa/myyjä

Puhelinmyyjä

Henkilökohtainen avustaja

Lastenhoitaja, useita

Koulunkäyntiavustaja

Rakennuslasittaja

Putkihitsaaja

Metallityöntekijä

Sähköasentaja

Teräslevyelementtien valmistaja

Imupaineauton kuljettaja

Taksinkuljettaja

Metsäkoneenkuljettaja

Työntömastotrukinkuljettaja

Vaihtolava- ja nosturiautonkuljettaja

Puhdasvesityöntekijä

Kuorma-autonkuljettaja

Erikoispuhdistaja

Siivooja

Lehdenjakaja, useita

Autonpesijä

Varastotyöntekijä

Huvipuistotyöntekijä

Vesilahti

Lastentarhanopettaja

Sijaisia ruoka- ja siivouspalveluun

Keittiön vuoromestari

Henkilö-, paketti- ja mpkuljettaja

Taksinkuljettaja

Netistä muutamalla haulla löytyneet

avoimet työpaikat viikolla 5