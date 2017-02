Destia urakoi Lempäälän kanavasiltojen peruskorjauksen

Kolme pumppua, yksi iso ja kaksi pienempää alkoivat tyhjentää Lempäälän kanavaa torstaina iltapäivällä. Veneily on tältä purjehduskaudelta ohi Lempäälän kanavassa ja jatkuu taas ensi toukokuulla. Lempäälän kanava on suljettu ja sen kunnostus on alkanut 12. syyskuuta. Työ jatkuu kahden kuukauden ajan 13. marraskuuta saakka.

Kunnostukseen varautumiseksi Vanajaveden vedenkorkeutta on jouduttu alentamaan noin 15–25 cm tavanomaisista syyskorkeuksista.

– Vaikutus vedenkorkeuksiin näkyy Lempäälästä Hämeenlinnaan saakka, sanoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kesällä Vanajaveden korkeutta säädetään pääsääntöisesti Lempäälässä sijaitsevan Herralanvirran padon avulla, mutta sen kapasiteetti ei riitä alkuunkaan suurempien vesimäärien juoksuttamiseen. Siksi kaksi kuukautta kestävään kunnostukseen on varauduttu etukäteen.

– Vedenkorkeutta on laskettu pikkuhiljaa heinäkuulta syyskuulle asti. Näin mahdolliset pitkäaikaiset sateet eivät päässeet aiheuttamaan tulvavahinkoja järven rannoilla, sanoo vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Yleensä kanavaremontti tehdään talvikaudella purjehduskauden jälkeen. Lempäälän kunnostus joudutaan ajoittamaan osittain vesiliikennekaudelle, koska myöhemmin syksyllä sateista voi aiheutua tulvaongelmia.

Kanavan kunnostuksella parannetaan kanavan rakenteita sekä kanavan käytössä tarvittavia laitteita. Kanavan kunnostuksesta vastaa Liikennevirasto.

Tarkoituksena on asentaa yläportin peilipinnan sisäpuolelle sekä yläportin porttikomeroihin sähkötoimiset lämmityselementit helpottamaan talviaikaista porttien liikuttelua juoksutuskäytössä. Lisäksi poistetaan uittojohteita veden roiskumisen vähentämiseksi ja sitä kautta vähennetään porttiin kertyvän jään määrää.

Molempien porttiparien tiivistys uusitaan, vedenalaiset osat pinnoitetaan sekä tarkastetaan porttilaakerit, teräsrakenteet, betonimuurit ja muut sulun vedenalaiset osat. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat noin parisataatuhatta euroa.

– Sulun tyhjentämisen jälkeen selviää vasta lopullisesti, mitä muuta suunnitellun lisäksi kunnostuksessa mahdollisesti tehdään, sanoo koneteknikko Jukka Tuovinen Liikennevirastosta.

Edellisen kerran kanavaa remontoitiin 20 vuotta sitten vuonna 1996. Silloin remppa jäi osittain kesken. Nyt eletään siinä mielessä historiallisia aikoja, että jo 1970-luvulla harmia aiheuttanut sulkuporttien talviaikainen jäähyhmä aiotaan siirtää lopullisesti historiaan.

Vaikka purjehduskausi kanavassa nyt parilla kuukaudella lyhentyikin, loppusyksy on kokonaisuuden kannalta todettu parhaaksi korjausajaksi. Talviaika sopisi parhaiten korjaustoimenpiteille, mutta se on säännöstelyn kannalta mahdoton. Herralanvirran padon juoksutus ei riitä kevättulviin varautumiseksi. Lisäksi talviaikaiset lumensulamiset voivat aiheuttaa itsessään tulvavahinkoja, kun juoksutuskapasiteetti on rajoittunut.

Kahdeksan metriä leveä ja 160 metriä pitkä kanava oli suunnilleen puolillaan vettä, kun sen tyhjennys pumppaamalla torstai-iltapäivällä alkoi. Vajaan 4 000 kuution vesimassan poistamisen arvioitiin kestävän noin 15 tuntia. Työmaa-alue eristetään aidoin, mutta tyhjän kanavan pohjaa pääsee katsomaan.

Sukeltajat ovat ennalta kartoittaneet kanavaa pinnan alta, mutta yllätyksiä voi paljastua ja paljon on voinut jäädä huomaamatta, sillä vesi on niin sameaa, ettei sukeltajalla ole näkyvyyttä kuin 10 senttimetriä.

– Yleensä kun kanava tyhjennetään, sieltä löytyy tyhjiä olut- ja limsatölkkejä, kännyköitä ja uistimia. Meidän kannalta pahin, mitä voisi paljastua, olisi että koko sulkua kannattava jalkalaakeri olisi vaurioitunut. Se lisäisi töitä melkoisesti, sanoo Jukka Tuovinen.

Pilkkiongella varustautunut lempääläläinen Pentti Puranen on kanavan tyhjentämisestä pelkästään mielissään. Jo nyt kanava on antanut muutaman 350-grammaisen ahvenen, ja vedenpinta ei kun entisestään laskee jättäen ahvenet satimeen työaikaisten settipatojen väliin.