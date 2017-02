Lempäälän kunnanhallitus käsittelee S-Market-kiinteistön ostamista

Kiinteistön sekä maa-alan mahdollista ostamista on valmisteltu, koska se tukisi kuntakeskuksen kokonaisvaltaista kehittämistä. Kuntakeskustan alueella voimassa oleva asemakaava ei kaikilta osin vastaa Lempäälän keskustan kehittämishankkeen asettamia tavoitteita alueen käyttötarkoitukselle. Alue on siten tarkoitus kaavoittaa uudelleen.

Mikäli kunnanhallitus päättäisi esittää S-marketin kiinteistön ja kyseisen maa-alueen ostamista valtuustolle, kiinteistöä voitaisiin käyttää väliaikaisesti kunnan toimintoihin kuntakeskustan kaavoitusprosessin aikana. Kaavoitusprosessin edetessä S-marketin kiinteistö tultaisiin kuitenkin myöhemmin purkamaan.

S-Marketin liiketila on rakennettu vuosina 1999-2000 ja sen kerrosala on 2558 kerrosneliömetriä. Maa-ala, jolla kiinteistö sijaitsee, on pinta-alaltaan 6780 neliömetriä. Mahdollisen kaupanteon yhteydessä myös pysäköintialueena käytettävän maa-alueen vuokrasopimus siirtyisi Lempäälän kunnalle. Nykyisellä maanvuokrasopimuksella Pirkanmaan Osuuskauppa on vuokrannut maa-alueen Maataloustuottajain Lempäälän Yhdistykseltä.

Mikäli kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanjohtajan esityksen, käsittelee Lempäälän kunnanvaltuusto kokouksessaan 22. helmikuuta 1,3 miljoonan euron suuruista lisämäärärahaa vuoden 2017 talousarvion investointiosaan.