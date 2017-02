Tähtien sota soi lasten elvytysopetuksessa

Aidattu palloiluareena, hiekkatekonurmi, juoksurata, pituushyppypaikka, liikuntavälineitä… Lempäälän kunnan tuorein lähiliikuntapaikka on valmistumassa kovaan käyttöön Moision koulun yhteyteen. Kunnan ensimmäinen areena toteutettiin Kuljun ja toinen Lempoisten koululle. Myös Laasonporttiin on toteutettu koripallokenttä lähiliikuntapaikkana.

Lasten pitäisi liikkua päivittäin aiemman kahden tunnin suosituksen sijasta kolme. Tuohon tarpeeseen on toteutettu Moision lähiliikuntapaikka koulurakennuksen taakse joutomaalle siellä jo entuudestaan sijaitsevan jalkapallokäytössä ja talvisin luistelujäänä palvelevan hiekkakentän viereen.

Piakkoin käyttöön otettava lähiliikuntapaikka on viimeistelytöitä ja vastaanottotarkistusta vaille valmis. Se valmistuu syksyn aikana. Sen jälkeen se on koululaisten käytössä välituntisin. Koulupäivän jälkeen ja viikonloppuisin se on vapaasti käytettävissä.

Noin 40 x 40 metrin suuruisen lähiliikuntapaikan kustannusarvio on noin 140 000 euroa.

Lempäälään ei ole Moision lähiliikuntapaikan valmistumisen jälkeen lähitulevaisuudessa tulossa muita vastaavia. Uutta lähiliikuntapaikkaa ei ole suunnitteilla. Lempäälän vapaa-aikajohtaja Erkki Häklin mukaan kunnan urheilupaikkarakentaminen painottuu seuraavaksi Hakkarin urheilukentän peruskorjaukseen.