LeKi:n punttijunnut toivat jälleen menestystä Lempäälään ja Vesilahdelle

Lempäälän Hakkarin liikuntahallilla oli lauantaina 28. tammikuuta säpinää. Nelisenkymmentä atleettista urheilijaa oli kokoontunut mittelemään painonnoston Hämeen piirin mestaruuksista. Osanottajamäärä oli lajille huiman suuri, mikä mukavinta, taso kilpailuissa oli erinomaisen hyvä.

– Laji on nosteessa. Ei tarvitse mennä kymmentäkään vuotta ajassa taaksepäin, kun piirinmestaruuskisat käytiin pienellä porukalla Hakkarin alasalilla. Harrastajien määrä on valtakunnallisestikin kasvussa, Lempäälä on nousubuumissa mukana, iloitsee lajin parissa vuosien ajan häärännyt Teemu Roininen.

– Konkarit jopa muistelivat, että vastaavaa säpinää on nähty lajin kultavuosikymmenellä eli 1970-luvulla.

Suosion kasvu osuu eritoten naisiin, joita kisalavoilla on nykyisin paljon enemmään kuin vaikkapa vuosikymmenen alussa.

– Painonnoston lisenssien määrän kasvukin todistaa suosion lisääntymisen. Etenkin naisia on ilmaantunut lajin pariin, siihen suurin selitys on crossfitin suosion hurja kasvu, Roininen näkee.

Crossfit on toiminnallinen treenimuoto, missä nopeiden, intensiivisten ja rankkojen voimaharjoitusliikkeiden kautta pyyritään kohentamaan harrastajan kuntoa. Crossfit harjoitusohjelman päämääränä on luoda urheilijan perikuva, joka on samanveroisesti voimistelija, painonnostaja ja pikajuoksija.

Toinen selittävä tekijä perinnelaji painonnoston suosion kasvamiselle on ihmisten innostus salitreenaamiseen. Hyviä saleja on ilmaantunut viime vuosina kuin sieniä syyssateiden jälkeen.

– Aina joku haluaa asettaa tekemiselleen kilpailullisiakin tavoitteita ja ilmaantuu painnostosaleille, sanoo Roininen.

Lempäälässä ja Lempäälän Kisassakin harrastajamäärät ovat nouseet huomattavasti. Piirikisoissa kisalaisia oli mukana seitsemän, joista kaikki tekivät lavalla hienoja tuloksia. Ykköstykki Kisassa kuitenkin on moninkertainen arvokisakävijä Roininen, joka Hakkarissa kuittasi yhteistuloksen 339 kiloa (147 + 192), mikä rikkoi keväisten Kroatiassa käytävien EM-kisojen tulosrajan.

– Oma suoritus oli hyvää perustekemistä. Viimeisen vuoden aikana olemme kokeilleet harjoittelussa erilaisia painotuksia, joten ihan nappiin ei ole kulkenut, mutta nyt ollaan paremmalla tiellä. Oma yhteistulokseni on pyörinyt vuosia siinä 350 kilon kieppeissä, siitä olisi kova halu parantaa vaikka jo EM-kisoissa, sanoo 30-vuotias nostaja, jonka tekemisen perään katsoo takavuosien mestarinostaja Tapio Kinnunen sekä tekniikan silmälläpitäjänä toimii Kari Salonen.

Kisalaisnostajista nuoren Emma Gleisnerin (yhteistulos 149 kiloa) kehitys kulkee hyvään suuntaan, naisten SM-kisaraja jäi Lempäälässä aivan hilkun taakse. Nuorista Harri Mamian (110kg) ja Artturi Häklin (85kg) kintereisiin voima ja jäntevyys lisääntyvät kuukausi kuukaudelta. Kokeneemmista Rami Kolehmainen (205kg), Reijo Kurki (216kg) ja Roope Aho (198kg) olivat Hakkarissa hyvässä vireessä kukin.