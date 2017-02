Nappulahiihdoissa 260 hiihtäjää

Perinteiset Hakkarin ”Nappulahiihdot” järjestetään sunnuntaina aamupäivällä 12. helmikuuta Hakkarin urheilukentällä – mikäli lunta on riittävästi. Lionsklubi Lempäälä/Kanavan järjestämä tapahtuma on jo 40:s. Nappulahiihtäjiä on jo siis hyvinkin pari sukupolvea.

Maksuttomassa, koko perheen tapahtumassa kaikki 3–8-vuotiaat pienet hiihtäjät palkitaan välittömästi maaliin tulon jälkeen mitalilla ja kuumalla mehulla. Pienen odottelun jälkeen saa myös kunniakirjan.

Hiihtotyyli on perinteinen, ja matkat hiihtäjän iästä riippuen noin 200–600 metriä. Ladulle lähetetään ja ilmoittautua voi paikan päällä koko tapahtuman ajan.

Myynnissä on makkaraa, vohveleita ja kahvia. Oheistapahtumina on poniratsastusta, ongintaa ja suksihuoltoa.

Seuraavan viikonlopun ”Hopeasompa”-finaalit hiihdetään Hakkarissa tykkilumella. Mikäli lumen puutteessa ”Nappulahiihtojen” hiihdättäminen urheilukentällä ei onnistu, ne on vaihtoehtoisesti mahdollista siirtää jäähallin taakse ns. hiekkakentälle, johon on tehty tykkilunta.