Kiilto Oy on Suomen aktiivisin työpaikka 2016

Suomen aktiivisin työpaikka 2016 -tunnustuksen saaja on Kiilto Oy. Tunnustuksella halutaan edistää henkilöstöliikunnan kulttuuria osana työhyvinvointia. Vuodesta 2006 alkaen vuosittain jaettu tunnustus viestii erittäin hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta. Tunnustuksen saajan valitsee vuosittain Suomen Olympiakomitean koordinoima henkilöstöliikunnan asiantuntijaraati.

Lempäälässä toimiva ja Tampereella vuonna 1919 perustettu perheyritys on laajentunut noin 800 työntekijän kansainväliseksi Kiilto Family -konserniksi. Tunnustuksen myöntämisperusteissa kiitettiin yrityksen kestävää liikuntamyönteistä arvopohjaa, joka on mahdollistanut vastuullisen työhyvinvoinnin ja henkilöstöliikunnan kehittämisen ja toteuttamisen.

Suomen aktiivisin työpaikka -tunnustuksen myöntämisen perusteluissa Kiiltoa kiitettiin erityisesti perheyrityksen kestävästä liikuntamyönteisestä arvopohjasta, pitkäjänteisestä, suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta työstä henkilöstöliikuntatoiminnan kehittämiseksi, henkilöstön liikunta-aktiivisuuden positiivisesta kehityksestä sekä yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa ja monipuolisesta henkilöstön liikkumisen tukemisesta.

Kiilln työhyvinvointiohjelman tavoitteet liittyvät monipuolisesti työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen sekä työmotivaatioon. Kiilto on investoinut pitkäjänteisesti henkilöstöliikuntaan jo vuosikymmenten ajan. Suuri ryhtiliike työhyvinvointitoiminnan johtamisessa toteutettiin 2010–11, jolloin ”Kiillossa on kiva olla” -otsikon alla kulkeva työhyvinvointiohjelma jäsennettiin viiteen osa-alueeseen: liikuntaan, työyhteisöön ja työympäristöön, omaan terveyteen ja toimintakykyyn, osaamiseen ja johtamiseen.

– Kaikille osa-alueille luotiin omat mittarit, jotka mahdollistavat seurattavuuden, ja jotka kiistatta kiinnostavat myös johtoa, toteaa henkilöstöjohtaja Antti Uski.

Henkilöstö myös arvostaa työhyvinvoinnin kehittämiseksi tehtyjä toimia. Vuosittain toteutettavassa henkilöstötutkimuksessa kiiltolaiset ovat jo vuosien ajan arvioineet työhyvinvointitoiminnan ja siihen liittyvät harrastusmahdollisuudet yhdeksi eniten arvostamakseen asiaksi yrityksessä.

Liikunta-osion kehittämisessä ja arvioinnissa keskeinen työkalu on työpaikan liikuntaohjelman kartoitus. Yhdeksän osa-aluetta käsittävän liikuntaohjelman arvioinnin avulla toimintaa on kehitetty johdonmukaisesti, ja vuodesta 2009 kahden vuoden välein tehtyjen arviointien tulokset ovat parantuneet joka kerta.

Yhä enemmän laitetaan voimavaroja kokonaisvaltaisen, ennakoivan työhyvinvointitoiminnan suunnitteluun.

– Pyrimme kehittämään kokonaisuuksia, joiden avulla olemme paremmin kiinni nimenomaan hyvinvoinnin hoitamisessa. Työterveyshuollon suorittamien kuntotestausten yhteyteen voidaan jonain vuonna liittää esimerkiksi liikkuvuuskartoitus.

– Yrityksen johdosta välittyvä aktiivinen elämäntapa ja liikuntamyönteinen ilmapiiri jalkautuu arjen toimintaan johdon esimerkin tuella. Paljon innostetaan työaikaiseen aktiivisuuteen, kertoo konsernijohtajan assistentti Tiina Niemi.

– On selvää, että jokaisen tulee huolehtia henkilökohtaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista, mutta yrityksen vastuulla on huolehtia hyvistä työn tekemisen olosuhteista. Työhyvinvoinnilla on selvä yhteys tuloksellisuuteen, sanoo Uski.

Kiillon henkilöstöliikuntatoiminnan vahva perusta ovat omat monipuoliset harrastusvuorot, liikuntatapahtumat ja kampanjat, vuosittain henkilöstölle tarjottava polkupyöräergometrikuntotestaus sekä liikunta-aktivaattoritoiminta. Omat harrastusvuorot ja tapahtumat koetaan fyysisen kunnon ylläpitämisen lisäksi myös tärkeiksi yhteishengen vahvistajiksi ja työyhteisön positiivisen hengen luojiksi.

Kiillossa toimii eri työpisteissä 14 koulutuksen saanutta liikunta-aktivaattoria. Liikunta-aktivaattorien tärkeänä tehtävänä on jakaa työkavereille tietoa työpaikan harrastusmahdollisuuksista, kannustaa ja innostaa henkilöstöä osallistumaan harrastustoimintaan sekä toimia apuna erilaisten kampanjoiden toteutuksessa. Useissa työpisteissä järjestetään säännöllisesti liikunta-aktivaattorien vetämiä taukojumppia ja taukokävelyitä, joihin aika ajoin haetaan työkaverit lähes kädestä pitäen.

Kiilto Oy

Kiilto Oy on kemianteollisuuden tuotteita valmistava suomalainen yritys, joka on osa Kiilto Family -konsernia. Kiilto Oy toimittaa rakennusteollisuuteen ja kodin remontointiin liimoja, laasteja, tasoitteita, vedeneristeitä, massoja, öljyjä ja lakkoja sekä liimoja eri teollisuudenaloille. Yhtiön tuotannolla on Avainlippu-merkki, ja kaikki yhtiön valmistamat tuotteet ovat omasta tuotekehityksestä. Suomen lisäksi Kiilto Oy:llä on toimintaa yhdeksässä maassa.

Kiilto Family -konserniin kuuluvat kemianteollisuuden tuotteita valmistava Kiilto Oy ulkomaisine tytäryhtiöineen, hygienia- ja puhtausalalla toimiva KiiltoClean Oy ulkomaisine tytäryhtiöineen, muovipinnoitettuja tuotteita valmistava Kiiltoplast Oy, metallipakkauksia valmistava Metalpak Oy, kenkä-, tekstiili-, teräs- ja konepajateollisuuden tarvikkeita valmistava Intermedius Oy sekä huonekalu- ja puusepänteollisuuden tarvikkeita markkinoiva Ramport Oy.

Konsernin emoyhtiö on Kiilto Family Oy, johon on keskitetty koko konsernin talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja juridiset palvelut, liiketoiminnan kehitys ja konserniviestinnän ohjaus. Koko konsernin liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa eri yhtiöissä työskentelee yhteensä noin 800 henkeä.