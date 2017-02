S-Marketin kauppa etenee kunnanvaltuustoon

Lempäälän kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan esittää valtuustolle, että Lempäälän kunta ostaa S-Market Lempäälä -kiinteistön sekä kuntakeskustassa keskeisellä paikalla sijaitsevan maa-alan, Rankalan tilan Pirkanmaan Osuuskaupalta. Neuvotteluissa on kauppahinnaksi sovittu 1,3 miljoonaa euroa.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Hakala pitää päätöstä tärkeänä.

– Kauppa tukee kuntakeskuksen kehittämisestä ja turvaa Lempäälän Lämmön lämpökeskuksen toiminnan.

Entiseen market-kiinteistöön on myös kaavailtu kunnan toimintoja.

Hakalan mukaan kiinteistöä voitaisiin käyttää varastona ja hyödyntää muutenkin alkavassa rakennustoiminnassa. Lisäksi marketin tiloihin voitaisiin sijoittaa toimintoja, jotka tukevat työllisyydenhoitoa.

Parkkipaikkaa voivat puolestaan hyödyntää junalla kulkevat liitännäispysäköintipaikkana. Pirkanmaan Osuuskauppa on vuorannut pysäköintialueen Maataloustuottajain Lempäälän yhdistykseltä ja kaupan yhteydessä myös vuokrasopimus siirtyy Lempäälän kunnalle.

Marketin alue on tarkoitus kaavoittaa uudelleen siten, että se ei nykyisellään vastaa Lempäälän keskustan kehittämisen tarpeisiin.

– Kaavoitus vie aikaa parisen vuotta. Sen jälkeen rakennus on tarkoitus purkaa, Heikki Hakala toteaa.

Koska kysymyksessä on kierrätykseen sopiva hallirakennus, joka voidaan purkaa ja koota toisaalle, purku ei aiheuta kustannuksia vaan rakennuksen myynnistä voi tulla kunnalle jopa tuloja.

S-Marketin liiketila on rakennettu 1999–2000 ja sen kerrosala on 2 558 kerrosneliömetriä. Maa-ala, jolla kiinteistö sijaitsee, on pinta-alaltaan 6 780 neliömetriä.

Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan ensi keskiviikkona 22. helmikuuta. Valtuusto päättää, myöntääkö se 1,3 miljoonan euron suuruisen lisämäärärahan vuoden 2017 talousarvion investointiosaan.