Valtuustolle esitetään maa-alueiden ostoa

Suunnilleen vuoden päivät ehti Hovin ratsutila Vesilahdessa olla ilman hevosia, kun Matti Hovi lopetti parikymmentä vuotta kestäneen ratsutallin pidon ja myi arabihevosensa ympäri Suomea. Elokuun alusta tilat yritykselleen vuokrannut Jenni Niskala palauttaa ratsut taas maisemaan.

Alun alkaen Pohjois-Suomesta Raahesta ja Kittilästä kotoisin oleva Niskala käynnistää Vesilahdessa harrastajia ja ammattilaisia palvelevan Hevostaitokeskus Hovin toiminnan. Hevostaitokeskuksella ei ole omia hevosia ratsastustunteja tai vuokrausta varten. Sen sijaan hoitohevosia varten talliin tulee 20 täysihoitopaikkaa, joista kahdeksan on enää vapaana sekä 13 lyhythoitopaikkaa, joissa omistaja voi majoittaa hevostaan silloin, kun on itse vaikkapa kilpamatkalla. Toimivat tallitilat, maastoratsastusmahdollisuus, kaksi kenttää sekä erityisesti pyöröaitaus on pitkään hevosia harrastaneen Niskalan mieleen.

Käytöshäiriön takana

usein johtajuusongelma

Vuonna 2012 Roundyard Breakers -nimisen toiminimiyrityksensä perustanut Niskala on tutustunut niin amerikkalaiseen kuin australialaiseen pyöröaitausmenetelmään hevosen koulutuksessa. Hän on keskittynyt avustamaan ratsukoita ongelmatilanteissa silloin, kun keinoja kommunikoida ratsastajan ja hevosen välillä ei enää tahdo löytyä.

– Toiminimi sai alkunsa ideasta tuoda hieman erilainen hevosten käsittelymalli Suomeen. Suomen maasta, kun löytyy satoja jos ei tuhansia ”ongelmahevosia”, jotka päätyvät kiertoon tai teuraaksi vain sen takia, että omistajat eivät saa hevostaan toimimaan.

Ongelman takana on usein johtajuusongelma tai se, että lemmikkieläin ei saa tarpeeksi aikaa ja mahdollisuuksia purkaa toimintatarmoaan.

– Pyöröaitauskoulutuksella luodaan yhteys hevoseen sekä palautetaan johtajuus omistajalle, sanoo Niskala, joka opettaa hevosmiestaitoja hevosten omistajille.

Niskala muuttaa ratsutallitoimintansa Vesilahteen Tampereen Teiskosta, jossa hän pyörittää 10 tallipaikan hevoshoitolaa Kämmenniemessä. Nyt toimintaa on tarkoitus nousujohteisesti laajentaa entisestään. Tallilla ei järjestetä ratsastusleirejä mutta kylläkin virikepäiviä ja muuta toimintaa viikonloppuisin, jolloin tallille voi saapua oman hevosensa kanssa. Lisäksi Niskala välittää muun muassa yksityisten käytettyjä satuloita niin paikan päällä Vesilahdessa kuin satulatorikierroksilla ympäri Etelä- ja Pohjois-Suomea.

– Tänne voi tulla kokeilemaan satuloita ja vaihtamaan niitä muiden kanssa, hän vinkkaa.

Karsinapaikkojen, koulutuspalvelujen ja hevosmajoituksen lisäksi Hevostaitokeskus tarjoaa hevosten hyvinvointipalveluja ja ylläpitää hevostaitoryhmiä. Niskala hakeekin parhaillaan kontakteja erilaisiin yhteistyötahoihin. Hakusessa on niin osteopaatti, satulaseppä, erikoiskengittäjä kuin akupunktiohoitaja ja hierojakin.

– Tarkoituksena on lisäksi heti alkuun hakea kahta alan harjoittelijaa avukseni. Mahdollisuuksien mukaan pyrin myöhemmässä vaiheessa työllistämään itseni lisäksi yhden, kaksi työntekijää, sanoo Niskala, joka aikoo hankkia hevosille kaurat ja muut rehut paikallisilta maanviljelijöiltä.