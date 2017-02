Possut ja puhelimet vetivät kansaa juhlanäyttelyyn

Ideaparkiin kertyi lauantaina käytävän täydeltä väkeä odottamaan Eetu-pellen säästölipas- ja puhelinkokoelman avajaisia.

Näyttelyn kokoaja, Ideaparkin pormestarina toiminut Eero Lehtinen sanoi hetki ennen avajaisia pitävänsä pitkän puheen.

– 35 minuuttia, ei kun tunnin, te olette niin hyvännäköisiä, että jaksatte kyllä.

Lopulta paikalle saapunut yleisö kuuli tiukan tiivistelmän kokoelman taustoista ja juhlanäyttelystä.

– Olen aina ymmärtänyt sen, että kerääminen juontuu lapsuuteen. Silloin ei ollut oikein mitään. Nyt tulee täyteen 40 vuotta siitä, kun Eetu-pelleä suunnittelin ja Suomi täyttää 100 vuotta, joten syytä on juhlaan.

Näyttelyn avauksen merkeissä leikattiin nauhaa, ja Lehtisen mukana oli hänen pitkäaikainen ystävänsä, vuorineuvos ja elinkeinoelämän vaikuttaja Pertti Voutilainen.

– Tapasimme 14.2.1992 klo 14.38, totesi Lehtinen, jolla on timantin terävä muisti.

Teollisuuden johtotehtävissä toiminut Voutilainen siirtyi 1991 Outokummusta Kansallis-Osake-Pankin johtoon ja toimi Merita-pankin ensimmäisenä toimitusjohtajana aina vuoteen 2000. Lehtinen teki pitkään yhteistyötä pankin kanssa.

Näyttelyn yli 700 puhelimen joukosta löytyi Voutilaiselle tuttu peli, nykymittapuulla järkälemäinen Mobira Talkman, joka on pienen matkalaukun kokoinen.

– Se oli ensimmäinen matkapuhelimeni. Se kulki mukana autossa, kesämökillä se oli laiturilla. Kun puhelimella soitti, ensin otettiin yhteys keskukseen ja sinne piti kertoa, missä päin Suomea on se henkilö, johon on tarkoitus ottaa yhteyttä.

Entä mikä puhelin löytyy vuorineuvoksen taskusta nyt?

– iPhone. Onhan tämä nyt jo paljon muutakin kuin puhelin, Voutilainen tuumasi pientä puhelinta hypistellessään.

Yleisö katseli Lehtisen juhlanäyttelyn tavarapaljoutta melko hämmästyneen näköisenä.

Suuren puhelinkokoelman lisäksi esillä on muun muassa yli 1 000 säästölipasta, pankkikirjoja, puhelinkoppi ja pistekirjaimin kirjoitettu Evankeliumi Johanneksen mukaan vuodelta 1908 ja paljon muuta mielenkiintoista.

Eero Lehtinen kertoi, että tavaraa on kertynyt kahden talon verran, mutta Ideaparkin näyttelyyn on koottu esille parhaat palat.

Näyttely on osa virallisesta Suomi 100-ohjelmaa.