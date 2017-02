Vesilahden uusi kirjasto avataan tanssien

Tiina Kivinen istuu Pizzeria Makasiinin pöydässä syöden Runebergin torttua ja kertoo kuinka päätyi sivistysjohtajasta pitseriayrittäjäksi.

– Näin sen pitikin mennä, hän toteaa hyväntuulisesti.

– Käsityöläisyys ja tietynlainen luovuus sekä ideointi ovat toinen puoleni. Ne eivät aina päässeet sivistysjohtajan työssä esiin.

Kolme vuotta Vesilahden sivistysjohtajana toiminut Tiina Kivinen jäi virastaan tammikuussa vuodeksi virkavapaalle. Nyt hän toteuttaa pitkäaikaista haavettaan vanhanajan herkkukaupasta ja lahjatavaraliikkeestä. Pitseria tuli siihen mieluisena kaupanpäällisenä.

– Olen ainakin kaksi vuotta tiennyt, että Merja ja Ilkka Heinonen etsivät Makasiinille jatkajaa. Se on ollut ajasta ja hetkestä riippuen välillä mielessäni voimakkaammin ja välillä taas ei. Viime toukokuussa varasin täältä lähialueen kollegoille pöytäpaikkaa ja huomasin puhuvani Merjalle, että haette kuulemma jatkajaa. Merja kysyi, ketä ajattelin. Vastasin, että no, itseäni.

– Nyt rakennetaan sitä, mikä on ollut mielessä pitkän aikaa. Tosi moni on sanonut, että tulen sitten sinne töihin ja niin edelleen. On niin paljon unelmia, joiden perään ei lähdetä. Jos en olisi tähän tarttunut, niin katuisin myöhemmin. Olen toki varautunut, että tämä on jotain ihan muuta kuin mitä olen ajatellut.

Aivan vierasta kaupan ala ei humanistille ole. Tiina Kivinen on jo useamman vuoden pyörittänyt erilaisia kransseja myyvää verkkokauppaa ja Makasiinissa myytävät uniikit antiikkitavarat, lahjatavarat ja makeiset ovat jatkossa myös verkko-ostajien saatavilla.

Maistuisiko Ämmänhaudan salaisuus vai Turpeisen tulinen?

Vaikka Makasiinilla puhaltavat uudet tuulet ei kuuluisien herkkupitsojen ystävien ole syytä huolestua. Pitsauunin läheisyydessä pyörii edelleen sama pitsaleipuri kuin ennenkin ja Makasiinin pitsojen maku säilyy siis jatkossakin vähintään yhtä mainiona.

Pitsalista on kuitenkin kokenut mullistuksen uuden yrittäjän myötä. Vesilahden vivahteikas historia on muotoutunut pitsoiksi ja jatkossa tilaukseen voi laittaa esimerkiksi räätäli Kuulan nimikkopitsan, Mollewoodin tai KirmuKarmun. Varsinainen erikoisuus on Laukonpeura-pitsa, jonka täytteenä on ehtaa paikallista peuraa.

Nimikkopitsat on otettu vastaan hyvin. Nopolan sisarukset antoivat luvan tehdä pitsat Heinähatulle, Vilttitossulle ja Risto Räppääjälle ja Titta Paloheimo aikoo ensitilassa tulla maistamaan Tirlittan-pitsaa.

Listan ainoa oikea ja elävä nimikkopitsan omistaja on kirkkoherra Harri Henttinen.

– Ajattelin aluksi, että se on vitsi, Harri Henttinen nauraa.

– Mietin ideaa ja keskustelin Tiinan kanssa. Minusta se on tosi hieno idea. Makasiini on Vesilahden näköinen pitseria ja yhteisöllisyys ja paikallisuus ovat sen juttu. Otan tämän kunnianosoituksena. En vain henkilökohtaisesti vaan myös seurakunnalle, hän jatkaa.

Makasiinin avajaiset järjestetään ystävänpäivänä. Paikalle saapuvat ainakin Harri Henttinen ja Sinikka Nopola, joka signeeraa myynnissä olevia kirjojaan. Musisoinnista vastaa Taru Mäkimattila.

Samalla tiloissa avataan Vesilahden modernit ryijyt -näyttely. Ryijyjen jälkeen seinille ripustetaan Lasse Niskalan valokuvia pikkuötököistä ja heinäkuusta eteenpäin Makasiinin vieraat saavat ihailla Vesilahden vanhaa raittia valokuvin.

– Haluaisin tehdä tästä sellaisen kulttuuripaikan. Miljöö sopii hyvin esimerkiksi kirjakahvilalle, Tiina Kivinen kaavailee.

Hän kertoo, että vesilahtelaiset ovat olleet heille suureksi avuksi monin eri tavoin.

– Olemme yllättyneet siitä, miten tärkeä paikka tämä on ihmisille. Meille on toivotettu onnea ja olemme saaneet paljon kiitosta. Tässä on todella paljon mahdollisuuksia järjestää toimintaa ja tapahtumia. Parasta ovat ihmiset, joiden kohtaaminen on niin mukavaa. Kaikki ovat ihanasti mukana.

Vesilahtelaisuus ja vesilahtelainen yhteisöllisyys ovat Tiina Kiviselle erityisen tärkeitä arvoja.

– Asumme itse Pälkäneellä, mutta meille oli tärkeää säilyttää Vesilahti yrityksen kotipaikkana. Kulkijan Onni Oy -nimi löytyi Edu Kettusen biisistä. Siinä lauletaan Fordi käy ja paikat vaihtuu, vuodet juosta jolkottaa, fyrkat viedään ja maine haihtuu, mut onni seuraa kulkijaa. Ajatus on, että tartu tilaisuuteen, kyllä se onni sitten seuraa.